– Van, aki sporttáskát, személyi igazolványt felejtette a járatunkon, más a kabátját hagyta a buszon, de viszonylag sűrűn pénztárcát is találnak a munkatársaim – mondta Németh József, a kaposvári Németh Travel Kft. ügyvezetője. – Miután a busz beérkezik a telephelyre, a gépkocsivezetők kitakarítják a járművet és ekkor találják meg az elhagyott tárgyakat. Előfordult, hogy egy fiatal fiú a laptopját felejtette a buszon, de több baseballsapkát is őrzünk. Ha egy tárgyat megtalálunk, akkor megkeressük a csoport vezetőjét, és megpróbálják kideríteni, hogy ki veszíthette el a holmit. A tárgy beazonosítása után visszaadjuk a holmit a tulajdonosnak. Az elkallódott tárgyak őrzése nem csak jogi, hanem etikai kötelesség is. Van olyan sporttáska, amelyért három éve nem jelentkeztek.

Az elhagyott tárgyak nagy része visszakerül tulajdonosához Fotó: CsKriszta

Somogyban a nyári szezon vége és az iskolakezdés időszakában 22 talált tárgyat adtak le a MÁV-Start és a Volánbusz járatairól. Ez főként Siófok és Fonyódon kívül Kaposváron történt, ahol a járatok végállomása található.

– Jellemzően telefonokat, fülhallgatókat és táskákat hagytak utasaink a járműveken, de volt eset, hogy valaki a kedvezményes országbérletét felejtette a buszon. A 22 talált tárgyból 11 került vissza a tulajdonosához.

Közös adatbázisban vezetik az elhagyott tárgyakat

A MÁV-Volán-csoport 2022 tavaszától közös adatbázisban vezeti a tárgyak listáját. Ezek a rögzítés után egyből megjelennek a MÁVDirekt rendszerben, így lényegesen könnyebb a talált tárgyakat fellelni, függetlenül attól, hogy vonaton, buszon vagy valamelyik állomáson felejtette az utas. Az elveszett értékek után a megadott telefonszámokon éjjel-nappal érdeklődhetnek az utasok, amelyeket a MÁVDirekt által megadott helyszínen kaphatnak vissza.

– Bankkártya és okmány esetében a tulajdonos azonosíthatósága esetén a bankkártya-kibocsátónak, illetve a személyes okmányokat kiállító hatóságnak (többek közt okmányiroda, OEP) juttatják el a kártyát, az okmányt. Pénzt jellemzően nem magában, hanem valamilyen egyéb tárggyal, kabáttal, táskával, pénztárcával adnak le, ha az összeget is tartalmazó tárgyért egy-két napon belül nem jelentkezik a tulajdonosa, akkor a pénzt nyilvántartásba veszik egy jegyzőkönyvben.