Az Interreg VI-A Magyarország-Horvátország Program célja, hogy tovább erősítse a két ország közötti határon átnyúló együttműködést, és hozzájáruljon a régió fenntartható fejlődéséhez a következő években. A konferencia célja az új program ciklus bemutatása volt, amely az Európai Unió által támogatott közös fejlesztési projekteket tartalmazza. A résztvevők megismerhették a program öt fő prioritását, valamint a hozzájuk kapcsolódó stratégiai projekteket. Bemutatták az első prioritáshoz kapcsolódó „B Light 2” projektet, amely a kis- és középvállalkozások támogatására fókuszál, illetve a „Geo Building” és „Mosquitolab” projekteket, amelyek a második prioritás részét képezik. Emellett a közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó projekteket, valamint az „Amazon of Europe Bike Trail” - amely a kerékpáros turizmust támogatja a Duna-Dráva-Mura térségben - lehetőségit is ismertették. A rendezvény záró részében a 2014-2020-as programidőszak eredményeit értékelték, majd előrevetítették a 2021-2027-es ciklus új programjait. A résztvevők részletes tájékoztatást kaptak az első nyitott pályázati felhívásról és annak technikai részleteiről, amely lehetőséget kínál a régió gazdasági és társadalmi fejlődésének további támogatására. A Somogy Vármegyei Önkormányzat biztatja a Somogy vármegyei településeket, közintézményeket, nonprofit szervezeteket kis- és középvállalkozásokat a pályázatokon való indulásra, valamint igény esetén közreműködik a partnerkeresésben, projekt ötletek kidolgozásában, pályázatírásban.