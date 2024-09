Abban mindenki egyetért, hogy a Zselic értékeit meg kell őrizni a jövő generációk számára, abban azonban egyelőre nincs konszenzus, hogy ezt miként lehetne elérni úgy, hogy elkészüljön 2030-ig a 67-es számú főút Szigetvár és Kaposvár közti négysávos szakasza.

A Zöld Vidék Természet-és Környezetvédelmi Egyesület aláírásgyűjtést kezdeményezett annak érdekében, hogy az út ne érintse a Tókaji parkerdőt és a bőszénfai szarvasfarmot. Ugyan a projekt még tervezési fázisban van, de a helyiek szeretnék még az építkezés megkezdése előtt kinyilvánítani a véleményüket.

A folyamatos vonal az eredeti tervet mutatja, míg a pontozott az új javaslat nyomvonalát

– Megfogalmaztuk az indokainkat az Építési és Közlekedési Minisztérium felé, egészen biztosak vagyunk benne, hogy létezik olyan megoldás, amely elfogadható lesz mindenkinek és nem zavarja az itt élők nyugalmát – fogalmazott Bauer Tamásné Kláb Viktória, a Zöld Vidék Természet-és Környezetvédelmi Egyesület elnöke, aki ugyan mindössze hat éve él a Zselicben, de úgy érzi páratlan természeti kincs, ami körbeveszi.



Hozzátette: a környezetvédők és a lakosok nem szakértők, csak azt szeretnék, ha az útépítés nem járna pusztítással.

– Szerintünk a gazdaság nem fejlődhet úgy, hogy környezetrombolással jár. Valószínűleg a túlélésünk múlik azon, hogy mennyi természetes környezet marad meg. Nem kívánunk vitatkozni arról, mi fontosabb, az út vagy hogy legyen elég oxigén, tette hozzá az egyesület elnöke. Kérdésünkre azt is elmondta: vannak ötleteik, ha megkeresés érkezik és ha tudnak kivel egyeztetni, meg is fogják ezeket osztani.

A közelmúltban Kaposszerdahelyen egyeztettek a tervező cég munkatársai az érintett települések vezetőivel és országgyűlési képviselőkkel. A megválasztott és regnáló polgármesterek elmondták észrevételeiket a tervezett nyomvonallal kapcsolatban. – Ígéretet tettek arra a cég vezetői, hogy lakossági egyeztetést is tartanak még ebben az évben, ahol a legvalószínűbb tervet mutatják be, tudtuk meg Prépost László, leköszönő kaposszerdahelyi polgármestertől.

– Fontosnak tartjuk az új utat és a gazdasági fejlődést, amelyhez az kell, hogy szerteágazó és olyan út legyen, amelybe Kaposszerdahely is bekapcsolódik. De valami vonzóbb verziót szeretnénk, tette hozzá.