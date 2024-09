Szira Erika az intézmény angol szakos tanára, az erdei iskola csoportvezetője elmondta, évtizedek óta megszervezik a zselickisfaludi erdei iskolát. Régebben öt napos volt és órarend szerint tanultak a diákok, néhány éve azonban változtattak a szokásokon. Most már csak három napot tartózkodnak kint a gyerekek és tanulás helyett közösségépítő programokkal töltik el az időt. Futball, röplabda, pingpong és tollas mérkőzéseket szerveznek nekik a pedagógusok és a programok között szerepel egy zselici túra is. Az egészséges életmód is része az erdei iskolának, ezért a diákok hozott gyümölcsből, léből, valamint kompótból gyümölcssalátát is készítettek.

– Láthatóan jól összekovácsolódnak az osztályok ebben a pár napban – emelte ki Szira Erika. – Nincsen náluk mobiltelefon – a korábbi években sem volt – ezért van idejük arra, hogy egymással beszélgessenek, társasozzanak és minél több időt töltsenek el a szabadban. Fontosnak tartjuk az erdei iskolát, mert nincsenek olyan kötöttségek, mint bent az iskolában. Figyelünk arra is, hogy a kötött programok mellett a szabadidőt is értelmesen tudják eltölteni – tette hozzá a pedagógus. Az erdei iskolában összesen hatvan diák és hat pedagógus tartózkodik. A tanév elején mindig a felsősök és a gimnazisták vannak kint Zselickisfaludon, tavasszal pedig az alsósok.