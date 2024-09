Az 1964-ben maturált osztály fele latint, a másik fele német nyelvet tanult a Táncsicsban. 42-en vágtak neki a középiskolának, aztán 36-ra szűkült a létszám. Ma húszan élnek közülük, és 17-en gyűltek össze az osztálytalálkozóra.

Fotó: Muzslay Péter

– Nagyon jó osztályunk volt, most is összetartunk, gondoskodunk a másikról, és ennyi év után is törődünk egymással – mutatott rá Csaba Zoltán egykori tanuló.

Egy másik öregdiák a megsárgult osztálynaplót hozta magával.

– Megtiszteltetés volt táncsicsosnak lenni, mert aki ott végzett, az később megtalálta a helyét a társadalomban – fűzte hozzá Szigeti László, aki hivatásos katonaként vonult nyugdíjba.

– Nagy öröm, hogy ennyien itt vagyunk – nézett végig a barátokon Máté Sándor, aki szentbalázsiként hajdan még a szigetvári vonattal érkezett a gimnáziumba minden egyes tanítási napon.

Fotó: Muzslay Péter

Papp Árpád magyar nyelvet és irodalmat, a helyettese Szabó Ferenc oroszt, Schuszter Gyula pedig matematikát és németet tanított. A tanáraik közül egyedül Szili Ferenc, történész, egykori levéltár igazgató él, aki a történelem szeretetére oktatta az osztályt.