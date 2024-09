A komolyabb művészeti ágakra már csak azért is érdemes odafigyelni a Balatonon, mert több nemzetközi kutatás is bizonyítja, hogy a klasszikus művészeti ágak iránt érdeklődő turisták gyakran magasabb jövedelműek. Ők azok, akik hajlamosabbak drágább szállásokat foglalni, exkluzívabb éttermekben étkezni, valamint több pénzt költeni ajándéktárgyakra és egyéb kulturális élményekre. Fekete Tamás szerint ilyen szempontból példaértékű a Táncpanoráma fesztivál, amelyből jóval több is elférne a Balatonon, annak érdekében, hogy az év minden évszakában sok turista legyen a Balatonon.

Vadócz Jenő, a balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászmestere arról számolt be, hogy a táncos eseményt ők egy olya fagylalttal reklámozzák, amely megnyerte idén a Balaton Fagyija 2024 versenyt. A finomságnak köszönhetően a cukrászdában mintegy 15 százalékkal nőtt a vendégek száma az előző évekhez képest. Abból a fagyaltból, amellyel megnyerte a versenyt, már 15 ezer gombócot adtak el.

Szerinte a Balatoni mámor névre keresztelt finomság a komoly médiafelhajtás mellett azért is lehet ilyen sikeres a turisták körében, mert a fagyinak köszönhetően egy kicsit belekóstolhatunk a Balaton teljes egészébe. Sőt, aki megkóstolja ezt a fagyit, az ettől a finomságtól, táncos jókedvre derülhet. „A verseny egyik fontos alapszabálya az volt, hogy környékbeli, régiós alapanyagokban is gondolkodjunk egy-egy íz megalkotásakor, ezért gyenesdiási dió a fagylalt alapja, amelyet a helyben termő, györöki laposfügével bolondítottunk meg. Hogy még különlegesebbé, mámorosabbá tegyük a fagylaltot, belekerült egy hegymagasi, díjnyertes vörösbor is. A turisták körében népszerű fagyi neve is erre a mámorosságra utal”– nyilatkozta a cukrászmester.