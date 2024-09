Szemerei János a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke a tanévnyitón elmondta, az oktatás és a nevelés ügye mindig is kiemelt fontosságú volt az evangélikusok életében. Kiemelte, kevés evangélikus van Magyarországon, azonban a közösség mindig nagy hatással volt a társadalomra. – Kossuth Lajos és Petőfi Sándor is evangélikus voltak, de hadd büszkélkedjünk azzal, hogy az iskola névadója, Berzsenyi Dániel is a mi felekezetünkhöz tartozott – tette hozzá.