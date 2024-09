Kishegyi élmények és finomságok

A fesztivál helyszíne a festői Kishegy, ahol 8 különböző helyszínen 13 étterem, 14 borászat, 2 cukrászda és egy pálinkafőzde kínálja a legjobb helyi ízeket. Tudtad, hogy itt kóstolhatod meg a Balatoni eredetvédett fogast is? Ez a különlegesség a helyi Irmapusztai-halastavakból származik, és garantáltan lenyűgöz majd. De ha ez nem lenne elég, még az év strandételét, a Nyári Töltött Káposztát is megízlelheted! Az éttermek különleges menükkel, a borászatok hozzájuk illő borpárosítással készülnek. – Többféle finomságot is kóstolni lehet majd nálunk, például a Kishegy lábánál elterülő Irmapusztai-halastavakban nevelkedett eredetvédett fogast, vagy az év strandételét, a Nyári Töltött Káposztát is! – mondta Koós Tamás, a kézműves alapanyagokkal dolgozó Mesés BBQ megálmodója és tulajdonosa.

Több mint egy fesztivál – egy igazi élmény

A Murci Fesztivál nem csupán az ételekről szól! Élőzene, kézműves vásár, és a legkisebbeket játszóház várja. Képzeld, még a Murcit is megkóstolhatod, a még erjedésben lévő újbor különleges íze kihagyhatatlan!

Egész évben Balatonlelle!

Tévedés azt hinni, hogy a Balaton csak nyáron vonzó! Balatonlelle évek óta bizonyítja, hogy télen-nyáron van miért ide jönni. A Murci Fesztivál része annak a nagyszabású tervnek, hogy bemutassák: a Balaton régióban minden évszakban történik valami izgalmas. Helyi borászatok, eldugott kirándulóhelyek, biciklis útvonalak, mind-mind felfedezésre várnak. Ilyen a déli part egyik büszkesége, a Kishegy, ahol páratlan természeti környezetben számtalan étterem és borászat működik egész évben. A Kishegyről egyébként egy helytörténész - Horváth Iván egy könyvet is írt "Fergetegűző Harangszó - Kishegy Históriája” címmel, melyet a hivatalos megnyitón fognak bemutatni! – Egész éves programkínálatunkkal az a célunk, hogy megmutassuk az idelátogató vendégeknek a környék borászatait, gasztronómiai sajátosságait, eldugott kiránduló helyeit és kerékpáros útvonalait, hogy saját szemükkel is lássák, Balatonlellén egész évben szezon van! – mondta Tóth Balázs a Hello Balatonlelle Egyesület elnöke.