Hat új telekre tehetnek ajánlatot a taszáriak, amelyek kialakítása és közművesítése a Magyar Falu Programban valósult meg. Az egyenként 1200 négyzetméteres telkeket 5,5 millió forintos bruttó minimum áron vehetik meg az ajánlattevők. Az árat a taszári önkormányzat értékbecslés és a környék ingatlanárai alapján állapította meg.

Egyre népszerűbb a falu Fotó: Lang Róbert

– Az ajánlattevőknek foglalót kell tenniük, így hat telket értékesítünk első körben. De arra számítunk, hogy továbbiakra lesz igény, hiszen az már régóta gondot jelentett Taszáron, hogy nem volt elég építési telek, mondta Varjas András polgármester. Hozzátette: a hosszú távú cél, hogy ez az utca beteljen és egy újat kelljen nyitni. Ugyanis további telkek vannak, ahova építkezhetnek a betelepülő családok. – Szerencsére elég jó az infrastruktúra nálunk: iskola, óvoda, bölcsőde, posta, orvosi rendelő. Ez vonzó a családoknak, tette hozzá. Márpedig a helyben lévő infrastruktúra különösen fontos, ezért népszerű Ságvár is, amely bekerült tavaly az ötven leggyorsabban gyarapodó település közé, hiszen 1890-ről kétezer fölé nőtt a lakosság száma. Ezért adott be az önkormányzat igényt egy új óvodai csoportra is, hiszen annyi gyerek van a Bóbita Óvodában, hogy a meglévő három csoport mellé egy újra is szükség van.

Az ingatlanok áránál a lokáció a legfontosabb tényező, hiszen az, hogy egy frekventáltabb hely, turisták által jobban felkapott terület magasabb ingatlanárat generál.

– Magasabb a négyzetméter ár a Balatonnál, mint délre, ha Barcs felé közeledünk – mondta Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. ügyvezetője. Egy szép panoráma, új közművekkel rendelkező telek, romantikusabb tényező is értéknövelő tényező lehet, de visszafelé is igaz. Ezzel együtt az is tény, hogy a kedvező gazdasági környezet, külföldiek által preferált környezet is felfelé húzza az ingatlanok árát – mondta Boldizsár Balázs. – Kaposvár esetében az is meghatározó, hogy a város mely részén található a telek, hiszen akár 30 ezer forintos átlag négyzetméter ár is előfordulhat egy felkapottabb városrészben, tette hozzá az ingatlanpiaci szakember.