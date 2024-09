A lakásban, a konyhaasztalon több doboznyi fecske várta, hogy ő is sorra kerüljön. Volt persze olyan kis szárnyas is, aki már annyira felélénkült a tápláló ennivalótól, hogy a fűtéscsőre felrepülve szemlélte, amint társait is megetetik. – Ezzel a túrós keverékkel etetjük őket, egy csomó tápanyag van benne, amitől megerősödnek és jót tesz az emésztésüknek, magyarázta Fehérváry Zita a Kutyatár Egyesület és a Magyar Madártani Egyesület önkéntese.

Éjszaka is dolgoznak az önkéntesek

A fecskéket az önkéntesek kezükbe véve, csipesszel etették. A madarakat hétvégén és hétfőn gyűjtötték be a Desedán, ahol többen jelezték, hogy elhullott egyedeket is találtak. – Azonnal mentünk ki a gyerekeimmel és Kovács Tamás önkéntessel, összeszedtük a legyengült, éhes madarakat, tette hozzá Zita, akinek a lakásában ottjártunkkor már mintegy hatvanra duzzadt a fecskepopuláció. – Kiírtam csoportokba is, hogy figyelmesen vezessenek, tettünk ki táblákat is, mert a toponári szőlőhegyen gyakran gyorsan hajtanak az autósok, sokat el is ütöttek, mondta Kovács Tamás, a Hortobágyi Madárkórház önkéntese. Hozzátette: a büfék környékén majdnem mindenhol volt egy elpusztult fecske, de a kaposvári belvárosban is köröztek a megzavarodott fecskék.

Ott segítenek, ahol tudnak

Balatonlelléről is hoztak több fecskét a kaposvári állatbarátokhoz. – Majdnem ötvenet hoztak, de sajnos sok elpusztult, mire ideértek velük, tette hozzá Fehérváry Zita, akinek folyamatosan cseng a telefonja. Hol azért hívják, mert legyengült fecskét hoznának hozzá, hol pedig tanácsot kérnek tőle, hogy mivel etessék az állatokat.

Molnár Marcell, a Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportjának vezetője azt javasolta, hogy ha eltévedt vagy földön gubbasztó, ücsörgő fecskét látunk vigyük meleg helyre és etessük meg. – Ne adjunk nekik szalámit vagy hasonló dolgokat. Csak rovarral etessük őket, a lisztkukac a legjobb, de például csontit semmiképpen ne adjunk nekik, mondta Molnár Marcell. Hozzátette: nagyrészt a tőlünk északabbra fészkelő fecskék kerültek bajba a hirtelen jött rossz idő miatt.