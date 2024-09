A váratlanul beköszöntött hideg időjárás miatt a fecskék egyelőre nem tudják útjukat folytatni, s a talajhoz közel repülve igyekeznek élelemhez, a meleg aszfalton némi meleghez jutni, így viszont sebezhető célponttá válnak. Ebben a helyzetben a macskák ösztönei azonnal működésbe lépnek.

A kijárós macskákat érdemes most zárt térben tartani, hogy megóvjuk a gyenge fecskét a vadászösztönük által vezérelt támadásoktól, ezzl is támogatva a fecskementést

Forrás: pixabay

Vörös Zsuzsanna, a Siófoki állatmenhely vezetője szerint ilyenkor különösen nagy a felelőssége a kijárós macskák gazdáinak. – A cicák számára ezek az alacsonyan repkedő fecskék igazi kihívást jelentenek, vadászösztönük hajtja őket, és bármennyire is szeretjük kedvenceinket, most azt kell tennünk, ami a legjobb a fecskék számára: bent kell tartanunk a macskákat – mondja Zsuzsanna.

Sok állatbarát megértette a fecskementés fontosságát és amellett, hogy próbálják a madarakat védeni, élelmet is biztosítanak nekik. Vannak, akik apró gesztusokkal, például a bokrokban vagy magas fűben meghúzódó szúnyogok és bogarak megzavarásával segítik a fecskék élelemhez jutását.

Vörös Zsuzsanna most arra most arra kéri a macskatartókat, hogy különösen figyeljenek oda kedvenceikre. Ha nincs lehetőség a lakásban tartani őket, akkor egy zárt garázs, fészer is megteszi – a lényeg, hogy a cicák ne férjenek hozzá a sebezhető madarakhoz. – Egy kis odafigyeléssel mindenki tehet azért, hogy a fecskék biztonságban átvészeljék ezt a nehéz időszakot, hívta fel a figyelmet az állatmenhely vezetője.