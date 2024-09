Négy évvel ezelőtt döntött úgy a szenyéri önkormányzat, hogy elkezdenek állatokat tenyészteni. Nagy Zoltán polgármester érdeklődésünkre elmondta, korábban cirokseprűt és betonlapokat gyártottak a faluban, azonban több közmunkás is elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon, ezért felhagytak a munkával. Az önkormányzat azonban szeretett volna valami olyan tevékenységbe kezdeni, ami a helyieknek is hasznos lehet.

– Húsz mangalicával indult az állattenyésztés, bízva abban, hogy az itt élők megkedvelik ezt a fajta disznót – mondta Nagy Zoltán. – Sajnos a helyieknek nem igazán jött be a mangalica, nem akarták fogyasztani, ráadásul a hizlalásuk is két-három évig tart, ezért „átváltottunk” fehér hízó sertésekre két évvel ezelőtt. Vásároltunk malacokat és elkezdtük hizlalni az állatokat. Mivel kukorica és búza termesztéssel is foglalkozunk, ezért a táplálék is megvolt számukra. A közmunkaprogramban kettő ember gondozza a disznókat nap, mint nap. Jelenleg kettő kocatenyészetünk van – tette hozzá a polgármester.

A szenyéri önkormányzatnak 28 mangalicája és 33 fehér sertése van. Előbbi állományból idén már adott el az önkormányzat, decemberben pedig a fehér sertésállomány is megfogyatkozik majd. – Eddig 17 helybéli család jelezte, hogy decemberben, az ünnepek előtt szeretne vásárolni disznót – emelte ki Nagy Zoltán. – Mivel ezek háztáji tartásban nevelkedtek és mi kevertük be nekik a takarmányt, ezért a piaci árnál valamivel drágábban értékestjük majd. Most kilónként 690 forintba kerül a disznó, mi várhatóan 800 és 1000 forint között tudjuk kínálni a 100 és 170 kilogramm közötti sertéseket – mondta a polgármester. Nagy Zoltán hozzátette, azt tervezik, jövőre bővítik a hizlaldát, hogy megduplázhassák a sertésállományt.

Februárig kitart a krumplitermés



A településen zöldséget is termesztenek egy jó ideje a közmunkaprogramban. Vöröshagymával, fokhagymával, káposztával és burgonyával is foglalkoznak. Utóbbiból annyi termet idén, hogy hónapokig el tudják látni a környék településeinek konyháit. – Piros színű balatoni rózsa fajta krumplival foglalkoznunk – mondta Nagy Zoltán. – Az aszály ellenére is kiváló volt az idei termés. A képviselő-testület úgy döntött, támogatja a helyieket, ezért 500 ezer forint értékben, családonként 20 kilót ,összesen 20 mázsa krumplit adunk mindenkinek. A böhönyei konyha, a gadányi szociális otthon is tőlünk vásárol, és bízunk abban, hogy a segesdi konyha is elindul októberben, így nekik is tudunk szállítani. Rengeteg termés van, a krumplit pincében tároljuk majd el, és várhatóan februárig biztosítani tudjuk a megrendelőknek – tette hozzá a polgármester.