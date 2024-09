A Balatonfenyvesi kisvasút az egyetlen, egész évben üzemelő keskeny nyomtávú vonal az országban, amely nem csak turisztikai látványosság, hanem a hivatásforgalmat is kiszolgálja. 2021-ben 20 év után újraépítették a csisztai ágat, így újból elérhetővé vált a Berek gyógyfürdője. A nyári hónapokban rengetegen keresik fel a kisvasútat, havi 30-35 ezren is megfordulnak a Nagyberekben vonaton. A tavalyi évben összesen 108 ezren utaztak a keskeny nyomtávon, míg az idei hőség ellenére is már több mint 70 ezren látogatták meg a Balatonfenyvesi Gazdasági Vasutat 2024-ben.