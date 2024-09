A verseny célja az volt, hogy az állattenyésztési szakok hallgatói éles helyzetben ismerhessék meg a tenyészállat-felkészítés szépségét, amiből akár életre szóló elköteleződés is lehet – olvasható a rendezvény hivatalos weboldalán. A tudáspróbát megelőzően a keszthelyi, gödöllői és kaposvári campusok hallgatói a környező szarvasmarhatelepeken készíthettek fel egy-egy állatot a kiállításon való bemutatásra és versenyre.

Szabari Miklós Gábor, a MATE Precíziós Állattenyésztési és Állattenyésztési Biotechnika Tanszék vezetője véleménye szerint nem elég a szakmát megtanítani, meg is kell szerettetni a diákokkal. Mindemellett az állattenyésztés, mint fogalmaz, olyan felelősség, amit komolyan kell venni. – Ezt a felelősséget próbáljuk átadni a diákoknak, és ezen apropó mentén született meg e hagyományteremtő szakmai verseny gondolata – mondta Szabari Miklós Gábor.

A KÁN Egyetemi Napok utolsó napján rendezett versenyen a szakmai zsűri elsősorban nem az állat küllemi adottságait, hanem a felvezetés és felkészítés minőségét értékelte. A húsz induló közül Hege Sára negyed évfolyamos agrármérnök-hallgató nyerte el az első helyezést Bori nevű szarvasmarhájával együtt. Mint felidézte, azért jelentkezett a versenyre és az azt megelőző felkészítésre, mert remek lehetőségnek tartotta arra, hogy kipróbálja magát.

– Rengeteg munkát tettünk vele, messzire kellett kijárni, mert Etyek és Gödöllő egy óra minimum, és hetente körülbelül három-négyszer mindig ott voltunk, valamikor többször, és amikor felkészítés folyt, azért voltak nehezebb napjaink is – fogalmazott Hege Sára. A hallgató rámutatott arra is, hogy eleinte meggyűlt a bajuk négylábú társaikkal is, de miután már megbarátkoztak egymással, egy nagyon jó kapcsolat alakult ki állat és ember között. Csakúgy, mint a versenytársak között, akik valójában sosem érezték úgy, hogy egymással versengenének, sokkal inkább támogatva a másikat, közösen élték meg a versenyhez vezető utat.