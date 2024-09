A somogyvári Gyócsi Krisztián a munkahelye mellett 100 méhcsalád gondozásával foglalkozik és a Dél-Balatoni Mézlovagrend tagja. A családi gazdaságában a feleségével és a gyerekekkel együtt pörgetik a mézet. Eddig nagybani termelésre törekedtek, de mivel tartósan alacsony a felvásárlási ár, a saját csomagolású, minőségi mézek előállításában látja a kiutat.

Felsorakoztak a mézlovagrendek Kaposváron Fotó: Muzslay Péter

A szervező Zselici Mézlovagrend mellett a dél-balatoniakon kívül a niklai Szent Ambrus Mézlovagrend képviselte a somogyi méhészeket, de eljöttek a söjtöri Ambrózia, a gyulai Göndöcs Benedek, a baranyai Janus Pannonius, a székesfehérvári Szent István, a sárvári Apiarius, a jászberényi Jászsági és a berettyóújfalui Bihari Mézlovagrend képviselői is. A határon túlról a Csíkszéki, a Nyárádmenti Bocskai István, és a dél-vidéki Temerini Mézlovagrend tagjai érkeztek.

A szárazság ellenére az utóbbi három év legjobb méztermése volt az idei Erdélyben. A csíkszeredai Zöldi István méhcsaládonként 10-15 kilogramm mézet gyűjtött be. Hobbi szinten tart 23 méhcsaládot, és 150 kilométerre is vándoroltatja őket, de a Kárpátokon túlra nem merészkedik.

– Gyenge hordás volt – panaszolta a temerini Birinyi Szabolcs, aki összehasonlította a szerbiai és a magyar árakat, és nagyjából hasonlóakat talált: náluk az akácméz 1000-1200, a vegyes virágméz 850, a repceméz kilója 750 dinár, sorolta.

Fotó: Muzslay Péter

– Mondjuk, hogy közepesre sikerült a szezon, soha rosszabb nem legyen! – mondta Mészáros János, a Zselici Méhészeti Egyesület elnöke. – A repceméz gyengébb volt a szokásosnál, ám kiemelkedő volt a hársméz, és ez meglepő, mert a hárs nem szokott éveken keresztül jó termést hozni. Az akác közepes lett, és nagyon gyenge lett a nyár végén a napraforgó Somogyban az aszály miatt. Van panaszunk a szárazságra, mert a virágzó növénykultúrákról augusztusban és szeptemberben a méhek általában még gyűjtenek virágport, de az idén minden teljesen kiszáradt, mint a sivatagban.

Fotó: Muzslay Péter

A megnyitón Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője a méhészek kitartását dicsérte, és hangsúlyozta, hogy a kormány támogatásával fel kell lépni a mézhamisítás ellen, de ez nehéz küzdelem. Borhi Zsombor, kaposvári alpolgármester köszöntőjében arról ejtett szót, hogy a méz egészséges táplálék, és fogyasztása kapcsolódik ahhoz a programhoz, miszerint 2o30-ra az egyik legegészségesebb megyei jogú várossá váljon Kaposvár.