A minden-mentes világ poklával a hátunk mögött azonnal megakadt a szem a ma már különlegességnek beillő paprikás, kövesztett szalonnán és fejhúson, kilónként 2300 forintért egyáltalán nem sokalltuk, már a látványt sem. Az éhes gyomor néhány lépéssel távolabb újabb kincsre bukkant, s szinte látta is mega előtt a gyöngyöző, aranyló húslevest, mely nem hízott tyúkból, hanem fácánból is főhetne vasárnapra, ha nem találnák borsosnak kissé az 5000 forint feletti kilónkénti árat a fagyasztott, pucolt vadmadárért.

A hamvas szilva és a vajkörte látványa mindig megnyugtatja az embert, ha ízmerengésben vásárolgat, az ősz jellegzetes gyümölcsei roskadásig töltötték meg az asztalokat. A krákogó hangok a mézes standoknál halkultak kicsit, a csúcsminőségű somogyi akácmézért 3330-3500 forintot kértek. Az évszak elmaradhatatlan finomsága a gesztenye, mely egy-két helyen gyönyörűen mosolygott vissza a vásárlókra. Ha nagyon akartuk, pirítva is kóstolhattunk belőle. Azonban fizetésnél kicsit megvadul a szelíd is, hiszen kilójáért 5000 forintot kértek, az apróbb szemű gesztenyét a mogyoróval egy árban egy ezressel olcsóbban pakolhattuk be a szatyrunkba pénteken.