Aki azonban inkább felfedezte volna az árusok és kézművesek kínálatot, nem csalódott. A Miénk a város programjaira időben érkezőknek még az esti koncertek előtt volt idejük megkóstolni a fesztiválkalácsát, amelyet ezúttal is a vízvári kürtőskalácsos házikónál találhattunk meg. Váraljai Zsolt erre az alkalomra egy pisztáciás kürtőskalácsot sütött liofilizált málnával. Természetesen felsorakoztak a sétálóutcán a legjobb pálinkák és borok is, hogy kellemes frissítőt nyújtsanak a táncban és énekben megfáradt fesziválozóknak. Az este ugyanis a nap szállta után berobbant, a közönséget a Lee Olivér Trió melegítette be, hogy aztán ByeAlex és a Slepp robbantsa fel a színpadot. Sokan jöttek el csak a zenekar miatt a Kossuth térre.

– Jó idő van és itt szól egy kis zene, jó hogy van még ilyenkor ősszel is fesztivál–, mondta kérdésünkre Pajger János, aki a rockzenét hiányolta a zenei kínálatból.

– Én a ByeAlex miatt jöttem, egy számát várom a Bocsánat című számot, őt meg elhívtam magammal, mutatott barátnőjére Anita, akinek feltett szándéka volt megfeledkezni a mindennapi gondokról és egy jót szórakozni szombat este.

Sallai Ibolya családjával jött el a fesztiválra, így tulajdonképpen három generáció kapcsolódott ki együtt.

– Mindannyian ByeAlex rajongók vagyunk, mondta az asszony, aki szerint több hasonló rendezvény kellene egész évben.

A Kaposvárra és Somogyba szinte visszajáró ByeAlex és a Slepp kimaxolta az estét, hiszen a legnagyobb slágereiket hozták el, amelyet együtt énekelt a közönség velük. Sőt még az intrók alatt felcsendülő dallomokat is kórusban harsogták a kaposváriak. Az Ájkosz című számnál arra kérte Alex a közönséget, hogy vegyék elő mobiljaikat és kapcsolják fel a vakut. Lényegében ezzel felkapcsolták a villanyt, hiszen csaknem fénybe borult a Kossuth tér a világító telefonoktól.

A fesztivál vasárnap is folytatódik, a családosoké a Miénk a város harmadik napja, hiszen kézműves programok, családi játszótér és óriáscirkusz valamint zenés programok is várják a kicsiket.