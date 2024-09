– Hatalmas öröm számunkra a díj, az elmúlt időszakban is elkötelezetten dolgoztunk és sok energiát fektettünk az innovációba – mondta csütörtökön Szommer Gábor, a Fino-Food Kft. kereskedelmi vezetője. – Örülünk a sikernek, ez újult erőt és lendületet ad a munkához.

Szommerné Egyed Linda ügyvezető és Szommer Gábor kereskedelmi vezető vette át a szakmai elismerést Budapesten a Fino-Food Kft. részéről.

A kaposvári tejüzem vezetői még 2020 májusában döntöttek arról, hogy vegán termékek gyártását is elindítják. Egy évvel később már a boltokban is megjelent az első öt áru és a kedvező fogadtatáson felbuzdulva 2023-ban újabb öt terméket dobtak a piacra. Szommer Gábor azt mondta: az egyik legnépszerűbb gyártmányuk ebben a kategóriában továbbra is a vegán desszert rúd. A hazai üzleteken, áruházakon kívül Horvátországba, Ausztriába és Szlovákiába is exportálnak vegán-élelmiszereket.

Folytatná az innovációs munkát a Fino-Food

– Rendkívül kedvezőek a fogyasztói visszajelzések, íz- és beltartalmi értékben egyaránt – hangsúlyozta . – Mindenképp folytatni akarjuk a munkát, szenvedélyünk a fejlesztés, s a piaci szempontból is indokolt, hogy mindig újdonsággal rukkoljunk elő.

Elmondták: jelenleg két vegán termék fejlesztése zajlik a kaposvári vállalatnál, ezeket várhatóan januártól kezdik értékesíteni. Szommer Gábor rámutatott: az automatizáláson kívül a digitalizációban rejlő lehetőségekkel tovább fejlesztik a vállalkozásukat. S fontosnak tartja az oktatást is, három munkatársuk jelenleg a MATE Kaposvári Campusán élelmiszermérnök képzésére jár.