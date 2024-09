Beszéltünk több cérnagyári dolgozóval is, hogy megtudjuk, mi történt pontosan, miért került fizetésképtelen helyzetbe a vállalkozás, azonban egyikük sem mert mondani semmit, mert attól félnek, hogy a jogosan járó végkielégítésüktől elesnek majd. Egyikük azonban név nélkül azt mondta hatalmas a felháborodás és még nagyobb a tanácstalanság a dolgozók körében. – Nekem 150 ezer forinttal tartoznak és az utolsó ígéret szerint pénteken lesz kifizetés. Már a gépeket is leszerelték, több mint egy hónapja nincs munka a cérnagyárban. Vannak családok, ahol a férj és a feleség is itt dolgozik és olyan kollégám is van, akinek csupán két hónap lenne vissza a nyugdíjig – mondta a dolgozó. Kerestük a nagyatádi cérnagyár tulajdonosát, a MEZ Crafts Hungary Kft. vezetőségét, hogy megtudjuk, miért nem kaptak fizetést a dolgozók, de napok óta nem válaszolnak a levelünkre.

Markó Róbertet a nagyatádi cérnagyár szakszervezeti titkárát azonban sikerült elérnünk telefonon. A férfi érdeklődésünkre elmondta, a cég vezetése vele sem tárgyalt, csak annyit mondtak neki, hogy az elmaradt béreket igyekeznek rendezni mindenkivel. Arra viszont nem adtak ígéretet, hogy mikor utalják át a dolgozók fizetését.

– Amelyik dolgozónak van szabadsága, őket elküldték pihenni, akinek nincsen, ő bent van a gyárban és a hideg üzemben üldögél – emelte ki Markó Róbert. – Munka nincsen, termelés nem folyik, ezért a dolgozók egész nap nem csinálnak semmit. Ennek ellenére mindenki bejön, mert ha nem így tennének, azt jelentené, hogy megtagadták a munkát, és nem járna nekik végkielégítés – mondta a szakszervezeti titkár.

Markó Róbert arról is beszélt, a munkavállalók szinte száz százaléka nő, akik minden hónapban minimálbért kapnak. Többen 30 éve a cérnagyár dolgozói, de van aki már majdnem 40 éve. A szakszervezeti titkár hozzátette, sokan családanyák, akiknek iskoláskorú gyermekei vannak, ezért is lenne nagy szükségük a fizetésre, mert más bevételi forrásuk nincsen.

Fotó: Ander Balázs Facebook oldala