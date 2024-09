– A haza szeretetének megnyilvánulásai azok a cselekedetek, melyeknek köszönhetően hazánk iránt elkötelezett, azért tenni akaró, tudásban és fizikai képességben felkészült, számos hasznos és korszerű ismerettel rendelkező egészséges fiatalokká váltok – mondta köszöntőjében Takács Szilvia igazgató. Arról is szólt, hogy a most fogadalmat tett kadétok egy hosszú út elején vannak.

Kátai Róbert, a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred ezredparancsnok-helyettese is köszöntötte a diákokat, s a kilencedik évfolyamos kadétok a fogadalomtétel után megkapták állományjelzőjüket. A felsőbb éves, kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó kadétok arany és ezüst állományjelzőket kaptak, a nevek a Sonline.hu-n olvashatók.