– Döntsd hátra a fejedet és nyisd nagyra a szádat – kapta az utasítás a hétfői vizsgálat előtt Varga Lilla fogorvostól a kaposvári Lorántffy-iskola diákja, Dávid Dominik. A hatodikos fiatalnak nem kellett izgulnia, rendben voltak a fogai. – Naponta csak egyszer, este mosok fogat, de szerencsére mindegyik jó, mert nem igazán eszem édességet, inkább gyümölcsöt, hogy óvjam a fogaimat – mondta Dávid Dominik a fogászaton.

A fogászaton elhangzott: legalább naponta kétszer két percig kell sikálni a fogakat. Fotó: Lang Róbert

Debreceni Bertalan sem töltött sok időt a fogorvosi székben. Nagyjából egy perc alatt kiderült, hogy fontos számára az egészséges fogsor. – Rendesen ápolom a fogaimat, reggel és este is megmosom, hétvégén pedig ebéd után is – emelte ki a tanuló. – Az iskolában is van rá lehetőség, hogy délben fogat mossak, de ott nem szokásom sajnos. A doktornő szerint szépek a fogaim, rendben vannak. Van fogszabályzóm is, de azt csak este használom – tette hozzá Debreceni Bertalan.

Azonban nem minden diák jött ki boldogon a rendelőből. Az egyik kislánynak azt mondták, jobban oda kellene figyelni a szájápolásra, mert lepedékesek a fogai és az egyik szuvas is. Emiatt később kihúzhatják, vagy betömhetik. A tanuló érdeklődésünkre elmondta, próbál odafigyelni a fogmosásra, bár naponta csak egyszer használja a fogkefét.

Varga Lilla fogorvos kérdésünkre elmondta, aki csak bementolozza a száját és 20 másodperc alatt próbál fogat mosni, annak szuvasodhat a foga. Ezt a nassolás és a cukros üdítők csak tovább ronthatják. A fogorvos hangsúlyozta, legalább naponta kétszer két percig kell sikálni a fogakat lehetőleg olyan krémmel, ami fluorid tartalmú. Varga Lilla hozzátette, a tanév második felében újra behívják majd szűrésre a gyerekeket.

Van olyan iskolafogászati körzet, amihez több ezer fiatal tartozik

A kaposvári Béke utcában praktizáló Katona Enikő gyermekfogszakorvos is elkezdte már az iskolafogászati munkát. Körzetéhez mintegy 2300 fiatal tartozik. A doktornő megkeresésünkre elmondta, a koronavírus-járvány utáni években elszomorító állapotban voltak a gyerekek fogai, ezért bőven volt tennivaló. Az elmúlt hetekben még csak a Toldi-iskola néhány diákjának a fogait vizsgálta meg, azok között viszont csak kevés rosszat talált.