Magas volt a kánikulai napok száma ezen a nyáron és ez a fonyódi strandok forgalmán és a városban található magánszálláshelyek forgalmán is meglátszott. Alig akadt szabad szoba, nehezen lehetett foglalni. Erdei Barnabás alpolgármester elmondta: az idei főszezonban aligha lehet panasz az időjárásra.

– Mind az étterem-tulajdonosok, mind a büfések, mind a szállásadók arról számoltak be, hogy a kánikulában jó volt a vendégforgalom, elsősorban hazai turisták látogattak el hozzájuk – tette hozzá az alpolgármester. Kiemelte: a jó időnek és az elmúlt évek strandfejlesztéseinek köszönhetően rendkívül népszerűek voltak a fonyódi strandok. Állami segítséggel szinte az összes fonyódi strand meg tudott újulni, s kiszolgálólétesítményekkel, új vizesblokkokkal a modern turizmus elvárásainak megfelelő körülményeket sikerült teremteni a vízparton.

Fonyódról indult a Balaton-átevezés

Fotó: Németh Levente

– Jó nyarat zárunk, amihez az is hozzájárult, hogy nem lehetett nálunk unatkozni, mert szinte mindig volt olyan program, ami vonzotta a turistákat – mondta Posza Róbert, a Fonyódi Turisztikai Egyesület elnöke.

A kikötőben minden hétvégén buli volt, de kulturális táplálékkal is szolgált Fonyód, hiszen a Szaplonczay kávéházban irodalmi estek, zenés naplementék csalogatták a vendégeket. Ez olyannyira népszerű program volt, hogy többször pótszékeket kellett kitenni a teraszra, hogy elférjen a közönség.

Már napokkal a RockBalaton fesztivál előtt alig lehetett helyet foglalni a környéken. Négy napon át tizenhat fellépő szórakoztatta a közönséget, és hatalmas tömeg bulizott a programokon. A fesztiválozók közül sokan nem csak egy hétvégére érkeztek, többen egy vagy két hétre jöttek, s az éves szabadságukat igazították a rendezvényhez.

A nyári balatoni főszezon egyik csúcseseménye idén is az államalapítás ünnepe volt Fonyódon, amikor ismét csak megtelt vendéggel a város. Igaz, az időjárás most nem volt igazán kegyes a turistákhoz és a szervezőkhöz, hiszen szelesre fordult az idő, de az ünnepi hosszú hétvége még így is szép látogatószámokat hozott.

A RockBalatonnak is Fonyód adott otthont Fotó: Németh Levente

Ősszel is vár Fonyód, a Balaton egyik legnagyobb vásártere

A déli parti város szívében elhelyezkedő, közel háromhektáros vásár hosszú évek óta nagy népszerűségnek örvend. A Balaton-parton a fonyódi az egyik legnagyobb piac, amely nemcsak kereskedelmi szempontból fontos, de mint idegenforgalmi látványosság is jelentős. Az őszi szezonban is érdemes felkeresni, hiszen az árusok ilyenkor is elhozzák legjobb portékáikat a megszokott piaci napokon, szerdán és szombaton. Nemcsak Somogyból, hanem a szomszédos Zalából, Baranyából is szép számmal érkeznek ide kereskedők, s számos környékbeli őstermelő hozza el ide őszi zöldség- és gyümölcskínálatát.

– Tervezzük a piac átpozicionálását – mondta el Erdei Barnabás alpolgármester, aki októbertől polgármesterként irányítja a balatoni települést. – Az élelmiszerpiac maradna a helyén, az ipar- és használtcikk-árusok viszont átkerülnének másik helyre, és így a sportcsarnok további fejlesztése, parkolóhelyek kialakítása megoldható lenne.