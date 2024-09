A Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. tájékoztatása szerint a Békevár és a Búzavirág Tagóvoda, valamint a Tátika, a Tulipános és a Búzavirág bölcsőde jelezte, hogy hűvös van az intézményben, ezért szeretnék kérni, hogy indítsák el a fűtést.

Tavali Gabriella, a Petőfi Sándor Központi Óvoda vezetője megkeresésünkre elmondta, hogy a Búzavirág Tagóvodában azért is kérték a távfűtést, mert a gyerekek sokat játszanak a földön és több mozgásos feladatot is végeznek, ezért nem szeretnék, ha felfáznának. A másik ok, amiért meleget szerettek volna az intézménybe, a délutáni alvás.

– Az épület sajátossága miatt csővázas ágyakat használunk, amin csak egy vászon van, és az nem tartja annyira a hőt, mint a műanyag ágyakon a vastag szivacs – mondta Tavali Gabriella. Hozzátette: a Petőfi-óvodában parketta burkolat van, a fektetőkön vastag a szivacs, ezért kevésbé kell tartani attól, hogy a gyerekek felfáznak.

Vidéken is felcsavarták a fűtést

A vidéki intézmények közül is többen felcsavarták a fűtést már. Dobosné Kolarics Mária, a nagyberki Manó Tanoda Óvoda intézményvezetője megkeresésünkre elmondta, már vasárnap bekapcsolták a gázfűtést, hogy hétfő reggelre kellemesebb legyen a hőmérséklet az épületben. A puffertartálynak köszönhetően a hosszú épületben mindenhol egyformán meleg volt.

A kaposvári távhőszolgáltatótól azt is megtudtuk, hogy a társasházak közül még senki nem kérte, hogy kapcsolják be a távfűtést. A következő napokban kisebb felmelegedés kezdődik, hétvégére visszatér a 25 fok.

