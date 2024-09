– Néhány éve már inkább olvasáskutatóként említik. Mi volt az oka a váltásnak?

– Van kapcsolat a két terület között, de nyilván más azért. A miért olvas/nem olvas valaki kérdés mindig nagyon izgatott, ennek a kutatása szerintem kulcskérdés. De nem titok az sem, hogy nemzetközi színtéren is sokkal könnyebb olvasáskutatóként megjelenni. Idén Krétán mutathattam be egy kutatásunkat nemzetközi konferencián, két éve Dublinban. Azt gyanítom, a magyar gyermek­irodalom kevésbé érdekelte volna mondjuk az amerikai kollégákat…

Vannak diákok, akik tanárnak készülnek, de nem olvasnak

Azt gondolhatnánk, keveset olvasnak a gyerekek, de tévedünk.

– Sokat olvasnak a gyerekek, többet, mint valaha, csak mást – összegezte felvetésünkre Gombos Péter. – A kamaszoknál mindig volt a könyvnek konkurenciája, de a digitális bennszülöttek közül a rendszeresen telefonozó gyerekek mintegy 2/3-a soha nem vesz könyvet a kezébe, márpedig többségük rendszeresen használja a telefonját. Ez a tendencia még az egyetemistáknál is látszik. Én 7-8 könyvet olvastatok el egy félév alatt a hallgatókkal, ezt szigorúan veszem. Ezek zömmel kortárs ifjúsági irodalmi művek. Örömteli, de szomorú is, ha az a visszajelzés érkezik, hogy mekkora élmény volt, mert nagyon régen olvastak már... Vannak diákok, akik úgy készülnek pedagógusi pályára, hogy nem szoktak olvasni. De színészhallgatóim között is volt olyan, aki azt mondta, hogy ő nem tudja elképzelni a könyv nélküli életet, de ismer olyan, jó nevű színészt, aki soha nem vesz könyvet a kezébe…