A vendéglátós középiskolai tanulók a rendezvényen zsíros kenyeret kentek és felszolgáltak, és azt tervezik, hogy áthívják a Gyöngyfa gondozottjait cukrász foglalkozásokra is, mondta Kárász László, a KSZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola igazgatója.

A Kaposvári Szociális Gondozási Központ Gyöngyfa Napközi Otthona 32 férőhelyes, de most 35 fiatalt fogadnak be, vagyis a kihasználtságuk több mint 100 százalékos. A tanköteles korból kikerültek vehetik igénybe a nappali ellátást. Nincs felső életkor, amíg van hova hazamenniük, addig Gyöngyfában is várják őket. A készség és képességfejlesztésre koncentrálnak, különböző projektekben mindenkinek tudnak feladatot adni, segítve a felnőtté válásukat.

Bár 16 év a tankötelesség felső határa, de az érintettek különleges engedéllyel 24 éves korukig maradhatnak az oktatási rendszerben. magyarázta Sándor Ildikó. Szakiskolai végzettséget is tudnak szerezni, de probléma, hogy a nyílt munkaerőpiacon kicsi az esély, hogy el tudnak helyezkedni. Jelenleg 10-en dolgoznak a gyöngyfások közül, részben külsős munkahelyen, olyan munkákat betöltve mint rongyszőnyeg készítés, vagy dosszié hajtogatás. A munka felnőttséget szimbolizáló tevékenység, és az érintettek önértékelésének és önbizalmának is jót tesz.