– Akkor végül is milyen a jó szex?

– Erre nincsen egy általános érvényű, mindenkire igaz meghatározás. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy számára mi a jó, mi tesz igazán boldoggá a szexxel kapcsolatban is. Az nagy probléma, hogy rengeteg információhoz juthatunk hozzá az online térből, mégis világosan látszik, hogy hatalmas információhiányban szenvedünk például a szex terén is. És itt nem csak annak komplex megközelítésére gondolok, de tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy sokan még a testiség alapjaival sincsenek tisztában a szex során. Például a női nem is szerv leíró jellegű anatómiáját elsőként két kaliforniai kutatónő publikálta 1992-ben. Ez az adat számomra például megdöbbentő. De J. D. Unwin már 1934-ben publikált egy könyvet Szex és kultúra címmel, amiben 93 eltűnt civilizációt vizsgált meg, és kereste bukásuk okát. Hét év kutatás után arra jutott, hogy a szexuális erkölcsök fellazulása következtében, az adott társadalmak rohamosan erodálódni kezdtek, és összeomlottak, hogy aztán eltűnjenek a történelem süllyesztőjében. Talán ezért is fontos, hogy a szexre ne pusztán mint testiség gondoljunk, hanem a jó szexnek erkölcsi vonatkozásait is ismerjük.

– Ez alapján akkor a mi civilizációnk is veszélyben lehet?

– A nyugati civilizáció jellemzően a zsidó-keresztény erkölcsi értékrendek mentén szerveződött, aminél alapérték a férfi-nő kapcsolat élethosszig tartó megléte. Ez pedig adhat a civilizáció számára egy biztos alapot. Ettől függetlenül a szabad akarta mentén természetese léteznek ettől eltérő elgondolások is. Hogy mekkora a veszély, azért igazából csak körbe kell nézni. Rengeteg világunkban a csonka család, ahol jellemzően az anya neveli tovább a gyermekeket. Így, tegyen meg bár mindent, a fiúgyermek férfivá nevelése nehézségekbe ütközhet, hiszen a mintát az apától venné a gyerek, aki sok esetben nincs. Tehát az anyák nevelhetnek csodálatos embert, de férfit, csak egy másik férfi nevelhet. Az apák szerepe ebből a szempontból elévülhetetlen, szükség van rájuk ebben a folyamatban, ami, mint már mondtam, alapvető feltétel a jó szexhez, és annak megismeréséhez, megéléséhez.