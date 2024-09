– Két család főz együtt, minden évben el szoktunk jönni ide és elkészítjük azt az ételt, ami mindkét famíliának ízlik. Most sertés karajt sütünk, amit gombával és cukorborsóval tálalunk –, mondta el Fülöp Zsuzsi.

Velük szemben, a park túloldalán illatos füst terjengett, a grillben pedig már aranybarnára kezdtek pirulni a pácolt húsok. De itt egy háromlábat is fel véltünk fedezni, amelyen bográcsban rotyogott a pacal.

– Nem vagyok a paprikás alap híve, inkább a bors meg a kömény domináljon–, mondta Muth András, aki szerint azért érdemes eljönni a főzőversenyre, mert ilyenkor van lehetőség kikapcsolódni. – A hétköznapokon mindenki siet, megy dolgozni, most itt egy tányér étel, vagy pohár ital mellett tudunk kicsit beszélgetni is, tette hozzá.

Éppen ez volt a cél, a közösségépítés, húzta alá Varga György polgármester is. – Rekordszámú főzőcsapat van idén, mert huszonketten neveztek Törökkoppányból és a környező településekről, mondta a településvezető.