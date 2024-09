Eddig nyílt titok volt, mára valósággá vált: küszöbön az első laboratóriumi körülmények között készülő fehérjetermék engedélyezése az Európai Unióban. Senkinek nem volt kétsége afelől, hogy erre sor kerül, a kérdés csupán az volt, hogy ki és mikor teszi meg az első lépést. Úgy tűnik, hogy egy francia startup cég kívánja az úttörő szerepet játszani. A párizsi székhelyű, laboratóriumban előállított élelmiszerekre szakosodott vállalat (Gourmey) a libamájat utánzó, in vitro körülmények között előállított termékének forgalomba hozatal előtti engedélyezését kérelmezte, az Európai Unió mellett Svájc, az Egyesült Királyság, Szingapúr és az Amerikai Egyesült Államok élelmiszerbiztonsági hatóságainál.

Ahhoz, hogy egy laboratóriumban tenyésztett fehérjetermék az Európai Unióban forgalomba kerüljön, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) jóvá kell hagynia. A jóváhagyást az új élelmiszerekről szóló EU-s rendelet szabályozza és az értékelési folyamat magába foglalja a termék biztonságosságának és tápértékének legalább 18 hónapon át tartó alapos felülvizsgálatát. A Bizottság és a tagállamok jóváhagyását követően a termék mind a 27 uniós tagországában forgalomba hozható.

Az állattenyésztési élelmiszerláncban tevékenykedő, hasonló gondolkodású uniós partnerekből álló „Európai Állattenyésztés Hangja” (European Livestock Voice – ELV) elnevezésű csoport újabb kommunikációs anyagában a francia vállalat kérelmének várható hatásait elemzi. A cikk magyar nyelvű fordítása elérhető a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján.

Az elemzés több ponton is rámutat arra, hogy a laboratóriumi körülmények között előállított fehérjetermékekkel kapcsolatban még mindig sok a megválaszolatlan kérdés; a humánegészségügyi és az élelmiszerbiztonsági kockázatok mellett a piacokra és a hagyományos élelmiszertermelésre gyakorolt hatása is jelentős lehet. Az ENSz Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete (FAO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 2023-ban közzétett első jelentésben (az összesen négyből) 53 lehetséges egészségügyi kockázatot soroltak fel, köztük például a rákos sejtek elszaporodásának veszélyét és az emberi endokrin rendszerbe való beavatkozást. (A FAO és a WHO által kiadott jelentésről készült, a NAK honlapján megjelentetett magyar nyelvű cikk itt érhető el).