Fiatalon büszke voltam arra, hogy olyan a szemem, mint a sasé, még célba lövő versenyen is részt vehettem volna. Sosem gondoltam arra, hogy az ötvenet elkerülve gyengülni fog a látásom, de azt se hittem volna, hogy szép lassan eljön az a kor, hogy már a két szemünknek sem hihetünk. Holott a modern embernek egyre inkább az jelenti a valóságot, amit az interneten lát.

A világhálón sokan megtekintettek egy fotót, amelyen három délceg öregúr csokornyakkendőben és öltönyben feszít egy erdei tisztáson. Hasonlítottak egymásra, mint két, illetve három egyforma tojás. „Ikrek. Háromszor 100 év…. Isten éltessen István, Csaba és Attila!” – szólt a képaláírás. A csodálatosan megélt három évszázadra 43 ezer reakció érkezett. A legtöbben boldog szülinapot kívántak nekik. Azonban voltak olyan éber kommentelők, ha nem is sokan, akik rájöttek, hogy a fotót a mesterséges intelligencia generálta. Később egy másik csoportban is megjelent ugyanaz a kép, leleplezve mivoltát. A készítői felfedték, és arra is felhívták a figyelmet, hogy egy belinkelt ellenőrzőprogram 96 százalékos biztossággal megállapítja, ha egy arc mesterséges intelligencia által generált.

A somogyi vállalkozók fórumán elhangzott, hogy ma már az MI videók előállítására is képes, esetenként marketingcélból. Jó lenne tudni, valódi terméket reklámoznak-e ezzel, mert a hamisított valóságra kevéssé lennénk vevők, még akkor is, ha sokan akarnak megetetni bennünket vele. Egyes kommentelők rájöttek, a fotót mesterséges intelligencia generálta