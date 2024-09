Ilyen a Green Pledge védjegy is, amelyet idén három K&H kezdeményezés is elnyert – a K&H állatbarát ligetek program, a K&H agrár CO2 kalkulátor, valamint a WWF Magyarországgal közös együttműködés. A pénzintézet programjai környezetvédelmi szervezetek támogatásával, a lakosság és az ügyfelek aktív közreműködésével jöttek létre, így közös összefogással hívják fel a figyelmet, hogy tenni kell a bolygónk fenntarthatóságáért. Az ESG jelentéstételi kötelezettség hatására egyre több vállalat építi be működésébe a környezeti és társadalmi fenntarthatóságot célzó programokat. A szabályozás értelmében a mérhető, adatokkal alátámasztható, valódi eredményt és ezáltal pozitív változást hozó kezdeményezések számítanak majd. Ezt az átállást, miszerint már nem elég az, hogy CSR programokat működtet egy cég, hanem adatokkal is alá kell támasztania a hatékonyságot, a reklám- és marketingszakma is támogatja, hiszen így elkerülhető, hogy a vállalat csupán zöldre fesse magát. A MAKSZ, az MMSZ és az ÖRT által létrehozott Green Pledge védjegy a környezettudatos kommunikáció területén végzett színvonalas munkát ismeri el, amely megfelel a reklámszakma fenntarthatósággal kapcsolatos, pozitív társadalmi szemléletváltozáshoz vezető elveinek, és elkerüli a greenwashingot. A védjegyet idén három K&H kezdeményezés is elnyerte: a K&H állatbarát ligetek program, a K&H agrár CO2 kalkulátor, valamint a pénzintézet és a WWF együttműködése, amely a természetes élőhelyek rekonstrukciójára fókuszál. Tavaly a bank öt gyakorlata kapta meg a védjegyet: a K&H felelős befektetési alapok és a K&H zöld lakáshitel kommunikációja, a K&H hűsítő ligetek program, a K&H agrár ökoszisztéma építése, továbbá a médiatervezésnél használt, a marketing-kommunikációs eszközök karbonlábnyomát is figyelembe velő szempontrendszer és gyakorlat.

„A K&H évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyedi, saját kezdeményezésekkel tegyen illetve hívja fel a figyelmet a környezetvédelemre, azért, hogy bolygónk élhető maradjon a jövő generációja számára is” – mondta el Horváth Magyary Voljc Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója. „Büszkeséggel tölt el minket, hogy a szakma is elismeri ez irányú tevékenységünket. Célunk, hogy zöld pénzügyi termékeink mellett olyan társadalmi felelősségvállalási programokat indítsunk el, amelyek kézzelfoghatóan jobbá teszik a helyi közösségek életét, edukálva őket a fenntarthatóság fontosságára. Innovatív kezdeményezéseinket minden alkalommal az adott témában jártas szakmai szervezettel együttműködésben valósítjuk meg, és a lakosságot, illetve ügyfeleinket bevonva közösen teszünk a környezet védelméért.”