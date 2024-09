A lap egyik legnépszerűbb rovata 1966 óta regisztrálja és közli a bejelentett rekordhalakat – olvasható a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) weboldalán. A bejelentések között megtalálhatók a szerencsés kezű kezdők és gyakorlott horgászok rekordhalai, és egyre növekvő számban a jól felkészült, a horgászat csínját-bínját ismerő, többszörös rekorderek fogásai is.

A listán két somogyi rekord is olvasható: a 20,47 kilós csukát 1994-ben fogták a gyékényesi Kavics bányatóban, míg a 26 kilós koi pontyot tavaly emelte ki az egyik szerencsés horgász szinten ezen a vízfelületen.

Az elmúlt hetekben a Magyar Horgász Szerkesztőbizottsága egy korábbi Mohosz elnökségi döntésnek megfelelően felülvizsgálta a megkérdőjelezhető abszolút rekordokat.

A horgászok rekordlistájának új szempontjai

Az elbírálás új szempontjai szerint például nem vezetheti tovább olyan hal a listát, amiről a kifogója nem csatolt fényképet a bejelentőlap mellé. Ilyen volt a korábbi rekord bagoly- és karikakeszeg, a kősüllő, a törpeharcsa, de a márna is. Más esetekben a megadott méretek hitelességével kapcsolatban merültek fel problémák, melyek nem feloldhatók. Azt is közölték: az angolnánál, a compónál, a sügérnél, a süllőnél és a törpeharcsánál így a listán a súly szerinti sorrendben következő újrahitelesített rekord került elfogadásra. További döntéseket igényelt, hogy több esetben a képen látható hal faja nem egyezett a leírásban szereplővel. Az azonosítás a fajtabélyegek alapján most megtörtént, így kiderült, hogy például egy amur vezette évtizedek óta megdönthetetlenül a domolykó kategóriát. Továbbá a korábbi legnagyobb ezüstkárász egy hibrid volt, a listavezető széles kárász pedig ezüstkárász.

A listára csak csak a Mohosz és a Mahor felületén hivatalosan bejelentett és nyilvántartott rekordok kerülnek fel.

– Időnként megnézem a magyar rekordlistát, fontos, hogy mindenfelé fognak nagy testű halakat, ez jó érzéssel tölti el az embert – mondta érdeklődésünkre Gál László, a kaposvári Húskombinát Horgászegyesület elnöke. – Nemrég a compó és a dévérkeszegek rekordot néztem meg. Nálunk az idén augusztusban dőlt meg a tórekord: az egyik tagunk 38,03 kilós harcsát fogott. Szerintem még ennél is nagyobb testű is harcsa lehet a tóban.