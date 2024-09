Szerinte az idei táborok árai nőttek, a nyári szünet rövidebb lett, de a minőségi táborok iránt továbbra is volt kereslet.

Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, az Egyesült Államokban, de még Brazíliában élő magyar fiatalt is hoztak hazai nyári táborba. Tóth Béla szerint ennek okai, hogy a fiatalok még jobban megismerjék a magyar kultúrát, gyakorolják a nyelvet és nem utolsó szempont az sem, hogy a magyar táborok minősége kiemelkedő.

A nyári táborok idén átlagosan 10–15 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Egy napközis táborért valamivel több mint 50 ezer forintot, egy ottalvósért átlagosan 80 ezer forintot kellett fizetnie a családoknak. – Az átlagárak régiónként azonban jelentősen eltérhettek – mondta Tóth Béla. – Volt olyan turnus, amelyért csak 42 ezer forintot kellett fizetni és olyan is, ami egy hétre 350 ezer forintba került. A Szép-kártya továbbra is népszerű volt. A nyári táborok több mint egyharmadában fogadták el ezt a fizetési formát. A tavalyi rekordévben 230 ezren táboroztak, idén 215 ezer táborozó vett részt a meghirdetett turnusokban. Ennek oka lehet az is, hogy a nyári szünet egy héttel rövidebb volt – tette hozzá a Táborfigyelő vezetője.

A legnépszerűbbek már harmadik éve a sporttáborok, aztán a kalandtáborok, majd az idegen nyelvi, elsősorban angoltáborok, illetve a katonai táborok. Nagyon sokan választották még az állatos, készségfejlesztő, lovas és horgásztábort.

Nagy választék

Tóth Béla arról is beszélt lapunknak, hogy Pest, Bács-Kiskun és Veszprém vármegyék mellett nagyon sok gyermek vakációzott Somogyban is. – Az ország minden részén elérhetőek voltak a minőségi táborok, ezért a családoknak nem kellett túl sokat utazniuk egy-egy jó turnusért – hangsúlyozta. A táborozók valamivel több mint fele napközis táborban vakációzott, 47 százalékuk ottalvós programokon vett részt.