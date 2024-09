Budai Ferenc és csapata a Kossuth téri patika külső felújításán dolgozik Kaposváron, valamint Pécsett, a püspökség építkezésén, ezek mellett pedig Dombóváron egy új óvodát húznak fel. A hőség miatt még szeptemberben sem halad a megszokott mederben a munka.

A hőségben is dolgoznak Fotó: Lang Róbert

– Az építőiparban a munkaidőt nem lehet intenzíven kihasználni, ha tombol a hőség – mondta a kaposvári építési vállalkozó. – A munkaközi szüneteket és délben az ebédidőt meghosszabbítjuk, védőitalt biztosítunk, de nem várható el, hogy az építőipari munkások ugyanúgy dolgozzanak, mintha a normális időjárás lenne. Ha napos helyen dolgozunk akkor félóra, egy óra szünetet be kell iktatni. Forintosítani nem lehet, de emiatt akár 10-20 százalék is lehet a bevételkiesés.

Az iparban is érzékelhető, ha nem is számottevő a költségnövekedés, és a kieső munkaidő megmutatkozik a termelékenységben. A Kaposvári Villamossági Gyár (KVGY) Kft. üzemcsarnoka nem zárt rendszer, a nagy teljesítményű légkondícionáló nem hűti le a teljes üzemrészt, de huzat van, és levegőkeringető ventilátorok működnek a mennyezeten és a munkagépek mellett.

– A hőségriadók idején után az eddig is tartható munkamegszakítások mellé óránként még plusz öt perc hőségszünetet adunk, ilyenkor a dolgozók elhagyhatják a munkaterületet és ez időnként óhatatlanul hosszabbra nyúlik – mondta Szalai Gyula ügyvezető igazgató. – Védőitalt korábban is biztosítottunk, ez nem változtat a költségeken.

A mezőgazdaságban az aszály nem a költségek növekedését jelenti, hiszen most kevesebb a szállítási költség, kevesebb árut kell behordani, kevesebb energiába kerül betakarítani – ám a gazdák finoman szólva nem ilyen nyereségről álmodtak. A minimális költségcsökkenés mellett ugyanis óriási az elmaradt bevétel. A terméskiesés 50, 70 vagy akár 80 százalék lehet, de van, ahol megdöbbentő módon 100 százalékot is eléri a napraforgó, kukorica és cirok betakarításánál. Ahol Somogyban jobb a helyzet, még ott is 40-50 százalék.