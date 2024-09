Az 1800 négyzetméteres tanétteremben és tanszállodában a leendő szakácsok, cukrászok, felszolgálók sajátíthatják el a szakma mesterfogásait.

A Kaposvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola történetének egyik fontos, emlékezetes pillanata volt, amikor birtokba vettük a tanéttermet, nagyon modern körülmények között kezdtük el a munkát.

– mondta Kárász László igazgató. – A Teleki utcai létesítményt azóta is használjuk, szakácsok és pincérek töltik a gyakorlatukat itt. A tankonyhán az utóbbi időben pályázati forrásból korszerűsítettük a konyhai technológiát.

– Ahogy két évtizede, most is vonzó a vendéglátás, sok somogyi fiatal ezen a területen képzeli el a jövőjét. A szakma népszerűségében közrejátszhattak a médiában zajló főzőversenyek és a kedvező fizetések – fűzte hozzá Kárász László.