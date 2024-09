A finn terhi az ABS hajók nagy szakértője, az északi országok legtartósabb és legnépszerűbb hajóit ők gyártják, írja a Vitorlásmagazin. Egy kis magyar tuninggal megfejelve pedig jó esély van rá, hogy a Balatonon is gyorsan elterjedjen a Terhi 450-es modellcsalád.

KORLÁTLAN BALATONI HASZNÁLAT

A 450-es három kivitele közül az oldalkonzolos SC-verzió és a középkonzolos CC kapja meg a hazai forgalmazótól a Torqeedo 48-5000-es hajtásláncának 6 vagy 12 kW-os verzióját. Esetükben ez valóban komplett hajtásláncot jelent akkumulátorpakkal (illetve pakkokkal), motorral, vezérléssel, garanciával. És ami a lényeg: a C kategóriás minősítésű hajók a 12 kW-os motorral és annak dupla akkumulátorcsomagjával korlátlanul használhatók a Balatonon. Tehát nemcsak partmenti hajózásra (mint sok más gyártó és forgalmazó hasonló méretű modelljei), hanem legálisan lehet velük menni a túlpartra, akár éjszaka, akár viharjelzés idején is. (Persze csak akkor, ha valakinek halaszthatatlan dolga van éjszaka és viharjelzésben a túlparton.) Laza cirkálással, vagyis 8 km/h órás tempóval használva 4-5 óráig bírja még a kisebbik teljesítményű hajtáslánccal is a hajó, a 12 kW-os pedig a dupla akkumulátorpakknak köszönhetően még ennél is jóval hosszabb üzemidővel rendelkezik – de már nyilván a 40-48 km-es hatótávolság is elég egy Füred-Siófok távhoz akár oda-vissza is.

Közép vs oldalkonzol: a aszimmetrikus oldalsó elhelyezés előnye, hogy nem zavarja a közlekedést a fedélzeten, a középkonzolos kialakítás jobb egyensúlyt biztosít és alapvetően jobb kontrolt is biztosít

SKANDINÁV DIZÁJN

A hajó belső kialakítása skandinávosan ergonomikus és praktikus: a csúszásmentes felületkezelés növeli a biztonságot. A zárható tároló rekeszek elől és hátul valamint a kiegészítők elhelyezésére szolgáló nyitott rekeszek roppant használhatóvá teszik a hajót. Az oldalkonzolos változat elsősorban azoknak a vásárlóknak készül, akik a hobbicélokon kicsit már túlmutató profi/félprofi igényrendszert támasztanak a hajójukkal szemben.

A bikák és egyéb veretek, akárcsak a korlátok és a csúszásgátlós felületkezelés az alapfelszereltség részét képzik