A Jövőálló Akadémia egyik alappilléreként szolgáló kutatás – a mai fiatalok vágyai, motivációi mellett – a közösségi médiához kapcsolódó szokásaikat is megvizsgálta. Többek közt arra keresték a választ, hogy milyen szempontok vezérlik a korosztályt, amikor bekövetnek egy személyt vagy oldalt egy-egy social media felületen. Az indokok eltérést mutatnak a különféle fiatal generációs rétegeknél.

Míg az Alfa és a középiskolás Z generáció körében magasan a vicces tartalmakat követik be legtöbben, az idősebb Z generációnál[3] már a hasznosság legalább olyan fontos, sőt még fontosabb is lehet, mint a humor. 44%-ukra jellemző, hogy olyan praktikus tartalmat részesít előnyben, amelyből tanulni tud, lehet ez például tananyag, illetve sport vagy akár divat is. Emellett őket foglalkoztatja legkevésbé, hogy a barátaik esetleg követik-e az adott oldalt, valamint az, hogy ne maradjanak le valami népszerű dologról, jelenségről.

Az idősebb Z generáció esetében a kikövetés top 3 indokai közt szerepel a hiteltelenné válás, valamint az erőltetett reklámozás és a nézetbeli eltávolodás is. Ezek az eredmények jól példázzák a Z generációra jellemző tudatosságot és a tudásszerzésre való igényüket. A Jövőálló Akadémia kreatív, valamint edukatív online és offline programjainak népszerűsége is tanúskodik arról, hogy a fiatalok számára fontos az új ismeretek, az előremutató attitűdök elsajátítása.

A jó párkapcsolat monogám, A siker pénzben mérhető, A pornó rossz hatással van a szexuális életünkre, Olyan nemű vagy, amilyennek érzed magad, A social media rossz hatással van az emberi kapcsolatokra. A Jövőálló.Hang eseményen, a Jövőálló Akadémia második offline rendezvényén a Miskovits Marci vezette K-OSZ Podcast Jövőálló.Hang különkiadás témái az idézett állítások mellett érintették a hangadás fontosságát és kihívásait. A beszélgetőpartnerek Trunk Tomi, Gyarmati Fanni és Valkusz Milán influenszerek voltak.

A DiSPUTA című vitaműsor a vitakultúra fejlesztésére szolgáltat példát: az egyes adásokban szabályozott keretek között zajlanak a szóbeli „összecsapások”. A speciális műsorformátumban főszerepet kap a tudatosság, a pro és kontra érvek körbejárása, valamint az objektív szempontok figyelembevétele, amelyek egytől egyig alapelemei lehetnek a hatékony kommunikációnak. A DiSPUTA a Jövőálló.Hang során is nagy aktivitást váltott ki a fiatal közönségből, akik az esküdtszék szerepét betöltve szavazták meg, ki érvelt meggyőzőbben a helyszínen lezajlott vitában. Az önkifejezés fontosabb, mint a társadalmi normák betartása: izgalmas és gondolatindító beszélgetés alakult ki az előzetesen online megszavazott tételmondat kapcsán.