Sokan érdeklődnek manapság a gondozásmentes kert iránt, ezért az őszi kertrendezés előtt fontos tisztázni, a gondozásmentesség nem azt jelenti, hogy a kerttel egyáltalán nem kell foglalkozni - hívja fel a figyelmet Füzesi Melinda, a Praktiker kert- és növényápolási szakértője. Inkább arról van szó, hogy olyan ágyásokat és zöldfelületeket alakítunk ki, amelyek fenntartására kevesebb időt és energiát kell fordítani. Aki tehát kevesebb munkával szeretne maga körül egy zöld oázist létrehozni, akár ősszel is belevághat a projektbe, ha hűvösebbre fordul az idő. A Praktiker szakértője ad most tanácsot és tippeket, többek között azzal kapcsolatban, melyek a legfontosabb teendők és milyen növényeket ültessünk, hogy később egy gondozásmentes kertben gyönyörködhessünk.

Ősszel is nekikezdhetünk a tervezésnek és kivitelezésnek

Elsőként mérjük fel kertünk nagyságát, tájolását, adottságait. Tervezéskor vegyük figyelembe, melyek az árnyékosabb és melyek a naposabb részek, ezek milyen arányban vannak egymáshoz képest, a napos részeket hány órán át éri a napfény, valamint az is lényeges, hogy milyen a talaj összetétele, minősége, hiszen mindez meghatározza majd a kialakítást – javasolja Füzesi Melinda. A talaj- és fényviszonyoktól függ, hogy a kert melyik részébe milyen örökzöldet, lombhullatót vagy cserjét, valamint évelőt ültethetünk, amelyek az kert vázát adják. Mindezeket szem előtt tartva írjuk össze, milyen növényeket látnánk szívesen kertünkben. Mivel a hűvösebb őszi idő kedvez a gyökeresedésnek, akár már ekkor is nekiláthatunk a munkálatoknak. Mindenekelőtt készítsük elő a talajt: lazítsuk meg, forgassuk át, dúsítsuk szerves vagy műtrágyával, komposzttal, javítsuk esetleg talajjavító sóval. Ezeket a termékeket akár a Praktikernél is be lehet szerezni. Ezután jöhet az ültetés.

Ezekkel a növényekkel biztosra mehetünk

A Praktiker szakértője szerint gondozásmentes kert kialakításakor az egyik kritikus szempont az öntözés, hiszen szeretnénk minél kevesebb időt tölteni locsolással, nem utolsósorban pedig csökkenteni a vízfogyasztást. Ennek az egyik legegyszerűbb módja, ha szárazságtűrő, illetve őshonos fajokat telepítünk, amelyek eleve az adott talajviszonyokhoz és mikroklímához vannak szokva: ilyen lehet az évelő len, a borsfű, a mezei iringó, a bükköny, a homoktövis, a vadrózsa, a kökény vagy például a közönséges boróka. A hazánkban honos növények ráadásul nem táj- és talajidegenek, belesimulnak a környezetbe. Az egyre gyakoribb hosszú, forró nyarak miatt pedig már számos mediterrán növény is jól érzi magát nálunk, mint például a különböző fűszernövények vagy a pálmafélék, amelyeket a napos helyekre virágtartó dézsában is kihelyezhetünk. Megfelelő ültetésükhöz és gondozásukhoz érdemes szakértő segítségét kérni, hogy minél biztosabb eredést és fejlődést érjünk el. Ugyanakkor a vízellátást és vízmegtartást többek között csepegtető öntözéssel is segíthetjük – emlékeztet rá a szakértő.