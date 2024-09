Bakk Brigitta, a Rama dietetikusa most pár hasznos tanáccsal segít abban, hogyan készítsünk egyszerre tápláló, ízletes és tejmentes uzsonnát vagy tízórait a gyermekeinknek.

Mi a különbség a laktózérzékenység és a tejfehérje-allergia között?

A tejcukor-érzékenységet gyakran összekeverik a tejfehérje-allergiával, pedig két különböző intoleranciáról van szó. A laktózérzékenység, vagy más néven laktózintolerancia akkor alakul ki, amikor a szervezetben csökken a laktáz enzim szintje, amely a tejcukor lebontásáért felelős. Ennek következtében ez a folyamat nem megfelelő helyen, vagyis a vastagbélben megy végbe, ami puffadást, hasmenést okozhat. Míg a tejfehérje-allergia esetében a tej teljes elhagyása szükséges, addig a laktózérzékenyeknek elegendő kerülni a laktózt tartalmazó termékeket vagy enzimpótlást alkalmazni. A laktózérzékenység tinédzserkorban is kialakulhat, épp ezért még fontosabb, hogy az iskolába csomagolt finomságok kövessék ezeket az igényeket, melyhez szerencsére számos alternatíva és egyszerű praktika rendelkezésünkre áll.

Figyeljünk a kalciumra

Az uzsonnák elkészítésekor érdemes figyelembe venni a táplálkozási előnyöket is. A gyermekek emésztésére is jótékony hatással vannak az olyan ételek, amelyek magas rosttartalommal rendelkeznek, mint például a teljes kiőrlésű pékáruk vagy a zöldségek, így támogatva a bélflóra megfelelő működését. Ha a tejfogyasztást csökkentjük, figyeljünk oda, hogy a különböző növényi alapú opciók, például tej-, joghurt- és tejszínalternatívák bevitele mellett fogyasszunk más fehérje- és kalciumdús ételeket is. A mentes étkezésnél kifejezetten fontos a megfelelő fehérjebevitel biztosítása, amelyet különböző növényi fehérjeforrások, például tofu, hüvelyesek vagy quinoa kombinálásával érhetünk el. Mutassunk meg minél több ilyen lehetőséget a gyermekünknek, így az egyéni ízlés és érzékenység alapján kiválaszthatja a kedvencét, amit szívesen fogyaszt majd.

Lépésről lépésre a változatos étrend felé

Ha úgy döntünk, hogy több tejmentes élelmiszert is bevezetünk étrendünkbe, érdemes fokozatosan megismerkedni az új ételekkel. Apróságokra gondoljunk, mint a zabital hozzáadása a reggeli müzlihez, vagy a növényi alapú joghurthelyettesítők kipróbálása desszertként. A Rama Crema növényi főzőkrém például kiváló alternatíva lehet, amely gazdag ízt adhat ételeinkhez, sőt, egy kevés granolával összekeverve akár gyors reggeli is készíthető vele, amely a rohanós hétköznapok során mindig kihívás. Az új ízek és textúrák megszokása időt igényelhet, de a megfelelő receptekkel és alapanyagokkal könnyen megtalálhatjuk azokat a megoldásokat, amelyek ízletesek és könnyen elkészíthetők – és gyermekeink is szeretni fogják.