Információink szerint ebben az évben most billent ki a Balaton víze a legnagyobb mértékben.

Forrás: idokep.hu

Országszerte erős, viharos délnyugati szél támadt, kora délután 1 órakor Fonyód-Várhegyen elhelyezett szélmérő 83 km/órás lökést is rögzített.

Amikor tartósan erős, viharos délnyugati szél fúj a Balaton hosszanti keresztmetszetével párhuzamosan, akkor a tó vize is könnyen kibillen, ilyenkor ugyanis az órákon keresztül fennálló viharos szél a vizet a tó nyugati medencéjéből átfújja a keleti medencébe. Ez történt most is. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint Keszthelynél 35 centiméterrel csökkent a Balaton vízszintje tegnap 17 óra 45 perc és ma 14 óra 45 perc között, miközben Siófoknál 24 centiméteres vízszintemelkedés volt tapasztalható.

Az Országos Meterológiai Szolgálat figyelmeztetést is adott ki a heves szél miatt.

Főként a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében viharossá fokozódik a délnyugati, déli szél. A legerősebb széllökések – kiemelten a szélre érzékeny helyeken, magasabb térszíneken – a 75-80 km/h-t is elérhetik. Estére veszít erejéből a légmozgás, azonban a Bakonyban és az Alpokalján még az este folyamán sem kizárt időnként 70 km/h körüli széllökés. Várhatóan péntek hajnalra csillapodik a szél.