A közgyűlés elnöksége kiemelte: évszázadokon keresztül emlékeztek meg tisztelettel a magyarok Szent Istvánról, nem érdemtelenül. Tőle kaptuk kereszténységünket, melyre ezer éven keresztül büszkék voltunk és vagyunk ma is. Igaz, nem mindenki. Ahogy a második világháború után, úgy ma is vannak olyanok, akiknek ez semmit sem jelent. Ahogy az sem, hogy kereszténységünkkel együtt erős, szilárd alapokon álló európai, ám teljes mértékben magyar államot is teremtett.

Szent István király államszervező munkájának jellegzetes vonása volt, hogy a jogintézmények megalkotásánál szívesen fogadott el keret gyanánt idegen mintákat, de azokba mindig magyar lelket öntött. Ezt a magyar lelket őrizzük ma is még akkor is, ha ez az egyesült Európa megálmodóinak nem tetszik. Mi, magyarok Szent István óta tudjuk, hogy csak akkor maradhatunk meg egységes nemzetként, egyáltalán nemzetként, ha kiállunk érdekeink mellett, ha nem hagyjuk, hogy mások irányítsák életünket. Ha nem az Európai Egyesült Államok ábrándját kergetjük, hanem európai Magyarországot építünk. Akkor is, amikor igaztalan vádakkal illetnek bennünket azok, akik talán sosem olvasták nagy királyunk Imre herceghez intézett intelmeit, miszerint „A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik cifrázása.”

Szent István ünnepe egyfajta hálaadás – mondják a vármegyei vezetők

Napjainkban gyakran tapasztalhatjuk, hogy sem a türelem, sem az igaz ítélet nem jelenik meg sok esetben a magyarokkal szemben. Pusztán azért, mert nem állunk be a szomszédunkban zajló háborút pártolók sorába, mert ragaszkodunk önrendelkezésükhöz, büszkén vállaljuk magyarságunkat. Nem tisztelik jelenünket, múltunkat, hagyományainkat. Pedig Szent István ezen a téren is utat és példát mutatott. Megmutatta miként kell hagyományainkat szem előtt tartva építkeznünk generációról generációra. „Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni.”

Mi államalapító királyunkra emlékezve, a múltat tisztelve egybehangzóan állítjuk, hogy augusztus 20. igazi örömünnep. Ahogy a korábbi években, úgy idén is összegyűltünk, mint egy nagy család és a magyarság legmeghatározóbb történelmi eseményére emlékeztünk: a független, keresztény magyar állam meg­alapítására. Ezer évünk történelmére, amelynek eredményeként ma itt lehetünk.

Ezért Szent István ünnepe egyfajta hálaadás. Szívünkben hálát adtunk, hogy szabadságban, egy erősödő nemzet tagjaként élhetünk. Békében, biztonságban nevelhetjük gyermekeinket, unokáinkat, átadhatjuk nekik hagyományainkat, kultúránkat.

Hálát adtunk a szülőföldért, amely véd, oltalmaz és megtart; amely munkát ad és táplál. Amelyet mi is védünk, oltalmazunk, és megtartunk, mert tudjuk: nem lesz kívüle helyünk a nagyvilágban.



Ezer év bizonyította, hogy jó az út A somogyi közgyűlés vezetői azt is hangsúlyozták: az elmúlt több mint ezer év bizonyította azt is, hogy csak identitásunkat vállalva, hagyományainkat éltetve maradhatunk meg magyarnak, s mutathatunk példát gyermekeinknek, unokáinknak. Az ő érdekükben is erkölcsi kötelességünk azon az úton továbbmenni, melyet elődeink jelöltek ki számunkra, amely az alapvető keresztény értékekre, az emberi méltóságra, szabadságra, kötelességre és bizalomra épít, ahol az érdem a munkából táplálkozik, és ahol becsben tartják a természetes emberi közösségeket, a családot és a nemzetet. Ennek szellemében hajtottunk fejet Szent István előtt.

Büszke magyar

Tisztelni kell mindenkit, akinek a haza felemelkedése fontosabb volt az egyéni érdekénél, és azok előtt is, akik életüket adták mindezért – hangsúlyozták. – Vállaljuk büszkén magyarságunkat, merjünk összetartozó közösség lenni, merjünk önmagunk lenni, merjünk nemet mondani a háborúra, igent a békés fejlődésre!