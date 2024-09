A beszélgetésből kiderült, hogy az iFood Klaszternek az Ízek, borok, találkozások az első olyan rendezvénye, amely jobban közelít a nyilvánosság, a fogyasztók felé. Korábban is szerveztek már eseményeket, de ezek a mára már több mint negyven tagot számláló klasztertagoknak szólt elsősorban.

Ízek, borok, találkozások - Szommerné Egyed Linda

Fotó: Barkóczy László

A 2011-ben indult szövetség mára országossá vált a 2017-es nyitást követően. Alapvetően még mindig az élelmiszeripar a közös szál, melynek mentén csatlakoznak a klaszter tagjai, és tesznek meg mindent, hogy a helyileg előállított termékeket népszerűsítsék, illetve egymást segítsék céljaik elérésben.

– Fontos, hogy az emberek lássák, hogy az élelmiszeripari vállalatok mögött is emberek állnak – mondta el Szommerné Egyed Linda. – Vagyis ugyanolyan elkötelezettek vagyunk, az egészséges, ízletes terméke előállításában, hiszen mi magunk és családjaink is ezeket az ételeket fogyasszák. Ezért is természetese, hogy minden tagunk számára fontos a minőség, és a hosszútávú fenntarthatóság.

Ízek, borok, találkozások: a helyi termék helyi érték is

Szeptember első hetének csütörtökén első alkalommal rendezi meg a klaszter Kaposváron az Ízek, borok, találkozások rendezvényt, ahol öt étteremben, öt séf, öt menüsorát, és öt borászat legjobb borait kóstolhatják végig az érdeklődők. A borvacsorát hagyományteremtő céllal szervezték azzal a céllal, hogy népszerűsítsék, és megismertessék a helyi termékeket a fogyasztókkal, illetve megmutassák, hogy ezek a gasztronómiai különlegességek egyben helyi értékek is.