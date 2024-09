– Nemzetközi téren is ismert a jogi munkássága?

– Nyelvismeretem és két felsőfokú nyelvvizsgám úgymond predesztinált arra, hogy bekapcsolódjak az ügyészség széleskörű nemzetközi tevékenységébe. Svédországtól Spanyolországig, Írországtól Bulgáriáig alig van olyan európai ország, ahol ne fordultam volna meg nemzetközi konferencián előadóként vagy résztvevőként. A gazdasági bűnözés és a nemzetközi bűnügyi együttműködés témájában több publikációm jelent meg a hazai és nemzetközi szaksajtóban. Emellett három hónapig Hágában dolgoztam az Eurojust-nál (az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége), illetve egy Európai Uniós projektben éveken keresztül szakértőként segítettem a koszovói büntető igazságszolgáltatás kiépítését, emiatt 11 alkalommal fordultam meg hosszabb időre az országban.

– Oktatóként is tevékenykedik, ha jól tudom.

– Nagy hangsúlyt helyezek az utánpótlás képzésére, 21 éve szakvizsgáztatok büntetőjogi tárgyakból. A Pécsi Tudományegyetemtől sem szakadtam el teljesen, melynek oktatója és a záróvizsga bizottság tagja vagyok.

– Hogy alakult a somogyi bűnüldözés helyzete az utóbbi időszakban?

– Sajnálatos módon az elmúlt években tapasztalt bűncselekmény szám csökkenés megállt. Somogyra jellemző a bűnözés szezonalitása, ezért megerősítettük a nyári idegenforgalmi szezonban legnagyobb nyomás alatt álló Siófoki Járási Ügyészséget, így a gyors ügyfeldolgozás eredményeként már elsőfokú ítélet született annak a négytagú olasz bűnbandának az ügyében is, akik mintegy 10 millió forint értékben téptek le aranyláncokat az egyik Balaton-parti fesztivál részvevőinek nyakából. Fokozottan törekszünk az eljárást gyorsító eszközök intenzív alkalmazására azért, hogy az elkövetők gyorsan felelősségre vonhatók legyenek. Ennek is köszönhető, hogy országosan kimagaslóan rövid idő alatt fejeződnek be a büntetőeljárások vármegyénkben. A gyorsaság mellett a szakszerűséget is szem előtt tartjuk, ezt tükrözi a száz százalékot közelítő váderedményességünk.

– Az ügyészi szervezet milyen állapotban van jelenleg?

– Somogy vármegye ügyészi állománya stabil, az adminisztratív állományban ugyanakkor az országos tendenciákhoz hasonlóan megindult az elvándorlás. Érezhetően csökkent a vármegyében az érdeklődés a meghirdetett fogalmazói álláshelyek iránt, ezért is bátorítom a kollégáimat, hogy a kötelező szakmai gyakorlatukat a Somogy vármegyei ügyészségeken töltő joghallgatóknak igyekezzenek minél inkább megmutatni az ügyészi hivatás szépségét és kihívásait. A kollégáim a szakmai munka mellett a sportban is kimagaslóan teljesítenek, ugyanis a szeptember elején a Tatai Olimpiai Sportközpontban lezajlott ügyészségi sporttalálkozón összesítésben Somogy vármegye csapata bronzérmes lett.

Jávorszki Tamás örök szerelme a futball

– Sokat látjuk a motorosok között, illetve a focipálya mellett.

– A kevés szabadidőmben szívesen járom a természetet és vadászok, illetve teszek nagyobb túrákat motorral, és ott van persze az örök szerelem a foci. Társadalmi megbízatás keretében tíz éve tagja vagyok az MLSZ Somogy Vármegyei Igazgatóság Fegyelmi Bizottságának, melynek három éve az elnöki tisztét is ellátom.

– A családban van utánpótlás?

– Feleségem szintén jogász, lányom még gimnazista. Fiam ötödéves joghallgató, aki egy neves budapesti nemzetközi ügyvédi irodában már elkezdte a szakma fortélyainak elsajátítását, emellett tevékenyen részt vesz a magyar EU-elnökség lebonyolításában.