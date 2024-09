– Leszerződtünk tíz évre a terület használatára, és rendbe tettük az ingatlant – mondta Vécsei Mihály, a csarnok ötletgazdája és a Blue Point Sportegyesület elnöke. A csarnok építése azután kezdődhet, hogy lezajlik a telekalakítás, ugyanis osztatlan közös tulajdonban volt a földterület. A másik hátráltató tényező az áram kérdése volt.

– Kiderült, hogy nincs elég áram az ingatlanon. – Szerencsére elektromos autók töltőjét építi az egyik piacvezető gyártó cég a terület szélére, s azzal együtt a jégcsarnokot működtető sportegyesület részére is megtörténhet a bővítés – mondta. – Ha meg is lesz az áram, víz és csatorna is kell a területre, ezért várhatóan leghamarabb jövő őszre fogunk csak elkészülni, hiszen a csarnokszerkezetre már leszerződtünk.

A Blue Point Sportegyesület elnöke hozzátette: addig sem maradnak a siófokiak korcsolyázási lehetőség nélkül, hiszen a nagystrandon idén 800 négyzetméteres jégpálya épül, ahol elkezdődik az U8-as és U10-es hokioktatás.

– Egy másik sportot is visszahozunk a Balatonra, hiszen szerződést kötöttünk a Magyar Curling Szövetséggel, és lesznek bemutatónapjaink – tette hozzá Vécsei Mihály. A Balatonon ugyanis a századelőn jellemző volt ez a téli sport is, amely napjainkban a téli olimpia egyik közkedvelt sportága.