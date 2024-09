A Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium tanévnyitója idén minden eddiginél emlékezetesebbre sikerült. A diákok még alig tértek magukhoz a nyári szünet után, amikor valami igazán különleges történt az iskolaudvaron: megjelent Hogi, a hatalmas, kétméteres jegesmedve, az iskola új kabalafigurája. Úgy vonult be a diákok közé, mintha egy igazi sztár lenne.

Hogi, a Krúdy Gyula Technikum új kabalafigurája, a kétméteres jegesmedve, ajándékokkal köszönti a diákokat a tanévnyitón

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

Hogi megjelenése már önmagában is figyelemreméltó volt. A kabalafigura két méter magas, hófehér bundája vastag és puha, mintha csak a sarkvidék végtelen hómezőiről érkezett volna.

Barátságos arckifejezése, hatalmas mancsai és vidám szemöldöke rögtön mosolyt csalt a diákok arcára. Az érkezését kísérőzene és a saját dallamára koreografált tánclépései pedig egyenesen lenyűgözték a fiatalokat, akik még nem tudták, mire számíthatnak, amikor beléptek az iskolaudvarra.

Hogi, a jegesmedve, nem csupán egy kabalafigura: szimbolikus jelentőségű az iskola közösségének.

Leányvári Krisztina, az iskola tanára és a Krúdy Gyula a Vendéglátásért Alapítvány kuratóriumi tagja, részletesen elmagyarázta Hogi figurájának fontosságát a diákoknak. – A jegesmedve az igazi túlélés szimbóluma, egy állat, amely a legkeményebb körülmények között is képes megállni a helyét. Ahogy a jegesmedve átverekszi magát a jég és hó birodalmán, úgy nektek is kitartásra lesz szükségetek az iskolai kihívások során.

Hogi karakterét gondosan megtervezték, hogy ne csak szórakoztató, hanem inspiráló is legyen. A figura megjelenése mögött mélyebb üzenet rejlik: a jegesmedve ereje, kitartása és nyugalma a diákok számára példaértékű lehet az iskolai élet mindennapi kihívásaiban.

Az évnyitón Hogi nem érkezett üres mancsokkal. ?inden kilencedikes diák kapott egy-egy hátizsákot, amelyen az iskola logója díszeleg. Ez a kis ajándék is segítette a diákokat abban, hogy még inkább úgy érezzék, egy különleges közösség részévé váltak.

A Krúdy Gyula Technikum új diákjai a tanévnyitó után a vadonatúj hátizsákokkal vonultak be az iskola épületébe

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

Hogi hamar a diákok kedvencévé vált. Az iskola új kabalafigurája nem csak a tanévnyitó ünnepségen vett részt, hanem a mindennapok során is velük marad. Bármikor lehet vele fotót készíteni, sőt, ha valakinek kedve támad, akár egy osztálykirándulásra is elviheti a jegesmedvét. Az alapítvány, amely a Krúdy iskola életét támogatja, ezzel a gesztussal is azt szerette volna megmutatni, hogy a Krúdy nemcsak egy hely, ahol tanulni lehet, hanem egy közösség, ahol a diákok igazán jól érezhetik magukat. Hogi pedig ennek a közösségnek a szimbóluma lett.