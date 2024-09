– Úgy látom, hogy nem igazán a nyár a beülős, kávézós időszak, hanem sokkal inkább az ősz – mondta Révész Lehel, az egyik Fő utcai kávézó tulajdonosa. Hozzátette: törekszenek a minőségre és a helyi alapanyagok felhasználására, ilyen például a méz és persze a cukor is, illetve a kávé is helyi pörkölésű. Valamint arra is odafigyelnek, hogy programokat kínáljanak a vendégeknek. Mint mondta, szükség lenne infrastrukturális fejlesztésre is, de most a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pályázatáról lecsúsztak.

– Minimum egy lezárt üzleti évvel kell rendelkeznünk, de nekünk ez még nincs meg. Pedig tudnánk mire költeni a támogatást, hiszen ez a hely korábban étterem volt, úgyhogy kellene alakítani rajta. Talán jövőre is lesz ilyen kiírás – tette hozzá Révész Lehel.

Az MTÜ pályázatán eszközvásárlásra, energetikai korszerűsítésre, nagyobb beruházásra is kérhetnek vissza nem térítendő támogatást a vidéki kávéházak, amelyek kávéra és alkoholmentes italokra specializálódtak. Ilyen célra szinte minden egység tudna pénzt költeni, hiszen a vendégek igénylik a minőségi szolgáltatásokat és a színes programokat.

– Ilyenkor, ősszel leginkább a kerékpáros turisták térnek be hozzánk. Jó lenne pályázni, de a cégünk nem felel meg a kritériumoknak – mondta Mezei Szabolcs siófoki kávézótulajdonos.

Szerinte az őszi szezon kínálta lehetőségeket sokkal jobban ki lehetne használni a Balatonnál. Ausztriában ez nagyszerűen működik, a kerékpáros-útvonalhoz kiváló térkép és programkalauz társul. Ősszel a bringások mellett sok futó is érkezik a térségbe, hiszen az időjárás tökéletes a szabad­idősportokhoz.

– A Balatonnál már adott a tavat körbefutó kerékpár­út, és egyre több az egész éven át nyitva tartó vendéglátóhely is. Tudatos tervezéssel lehetne több turistát vonzani a tóhoz – fogalmazta meg véleményét Mezei Szabolcs.

Sokkolót és jéggépet is venne

A kávézóknak meghirdetett pályázaton egymillió forintos támogatást igényelt és kapott a nagyatádi Fekete Zoltán.

– Nagyon örülünk a sikeres pályázatnak, a vállalkozó minden segítségnek örül – mondta el az üzemeltető-tulajdonos, aki gépbeszerzésre fordítja a pénzt. Pontosan még nem döntötte el, hogy sokkoló, jéggép, esetleg hűtő lesz, amit a forrásból vásárol, mert több eszközt is szívesen szolgálatba állítana a dél-somogyi városban működő vendéglátóhelyen.