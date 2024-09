Hol kevésbé, hol jobban esett az eső szombaton Kaposváron, azonban a futókat ez sem tartotta vissza, sőt, többen állították, hogy igazi futóidő van. Ezt igazolva ezernél is többen húztak futócipőt, na és persze vízálló öltözéket, hogy akár egyéniben, akár váltóban rajthoz álljanak a jubileumi B64 DEJÓ Jótékonysági Futógála valamelyik távján.

– Egy átlag ember, amikor ilyen időben megnézi az időjárásjelentést azon sopánkodik, hogy milyen szomorú idő van, azonban körbenézve egyetlen egy szomorú arcot sem látok, ami sport és a közösség erejét mutatja – fogalmazott köszöntőjében Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere.

A rossz idő ellenére ezernél is többen álltak rajthoz a kaposvári jótékony futógálán Fotó: Muzslay Péter

– Immáron tizedik alkalommal rendeztük meg a jótékonysági futóversenyünket, melyre előzetesen több ezren regisztráltak, valamint a helyszínen is sokan jelentkeztek, így a hűvös, esős idő ellenére megközelítőleg 1300 futó állt rajthoz a különböző távokon – mondta Tihanyi András alezredes, a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezred törzsfőnöke, a Kaposvári Honvéd Sportegyesület elnöke, aki hozzátette: több, a misszióját töltő katona is csatlakozott a rendezvényhez, akik külföldön teljesítették a távokat, melyeket úgy választottak meg, hogy mindenki megtalálja a számára kedvezőt.

Tihanyi András elmondta, milliós nagyságrendű bevételre számítanak.

Az eső sem szegte a futók kedvét Fotó: Muzslay Péter

A rövidebb távokat a Kaposvár Aréna környékén teljesítették a mozogni vágyók. A maraton, illetve a félmarton távon indulók viszont a minden időben festői Deseda-tó partján is rótták a kilométereket, emiatt a szervezők a verseny közben több ízben is felhívták arra a figyelmet, hogy pénteken, a KÁN-ról elszabadult egy tenyészbika, amely vélhetően azon környékén kóborol, így legyenek óvatosak.

Jótékony célra ajánlották fel a bevételt

A szervezők a futógála bevételét ebben az évben a Somogy Vármegyei Duráczky Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium, Teljes Értékű Életért Alapítványának javára ajánlották fel. Az elmúlt években ez az összeg milliós nagyságrendűre rúgott, s minden bizonnyal ebben az esztendőben is egy nagyobb összeget tudnak jótékony célra felajánlani.

– Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a szervezők gondoltak ránk, ezt ezúton is szeretném megköszönni nekik, illetve azoknak is, akik eljötte és ezáltal támogatják a különböző nehézséggel élő gyermekeket – mondta Gyurina Éva, Somogy Vármegyei Duráczky EGYMI és Kollégium főigazgatója. – Alapítványunk, melynek elnöke, Székelyné Szanyadi Viktória a szabadidős tevékenységeket, illetve a gyermekek gyógyászati eszközeinek beszerzését támogatja, így ezekre szeretnénk fordítani a befolyt összeget.

Gyurina Éva hozzátette, a futógálán az általa vezetett oktatási intézmény több dolgozója, illetve tanulója is rajthoz állt.