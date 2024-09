– 4-5 éves lehettem, amikor svájci rokonainktól megkaptam az első LEGO készletemet. Ezzel kezdődött minden. Az egyetemi éveim alatt kicsit szünetelt a játékok gyűjtése, de 10 éve újrakezdtem – mesélte a barcsi Gáspár Balázs, aki nemcsak gyűjti, hanem építi is legokat. A kalózok világa kisgyermekként már rabul ejtette, azóta is leginkább az ilyen témájú építőjátékokat keresi. Nem szokta a különböző szetteket keverni, azonban van kivétel, emelte ki a LEGO gyűjtő.

– A kiállításon látható egyik nagy hajó egy 1989-es készlet újra gondolásából született. Ez a szett nem kifejezetten ezt a hajót mutatta be, hanem hajótörötteket egy szigeten. Innét jött az ötlet, hogy a teljes vízi járművet felépítsem. Ehhez más készletekből is használtam részeket. Végül közel 2000 elemből készült el ez a tengerjáró hajó.

Több nagyobb LEGO vízi jármű mellett kisebb tutaj és csónak is helyet kapott a tárlaton, amelyen Pászti Péter kalligráfus hajókat ábrázoló képei is megtekinthetők.

– Valaha hajómérnöknek készültem, mert a vitorlások mindig elvarázsoltak. Ugyan mérnök nem lettem, de munkáim témáját sokszor adják a különböző hajók. Főként az 1600-as és az 1900-as évek közöttieket szeretem megörökíteni akril és akvarell képeimen, de a kalligfráfiákon a Karib-tenger kalózai is megjelennek, ahol a betűk és szavak formálják meg az emberi arcokat – mesélte Pászti Péter, akinek eddig már több kiállítását tekinthették meg a kaposváriak.

A LEGO gyűjtő és a kalligráfus együttes tárlata október 11-ig látható a Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban.