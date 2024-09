A sajtótájékoztatón Szita Károly Kaposvár polgármestere rögtön kiemelte, hogy a klub számára a legfontosabb az idei bajnoki cím és a feljutás az élvonalba. A városvezető a kiesést követően három fontos teendőt fogalmazott meg a csapat jövőjével kapcsolatban.

– Mindenképpen fel kell kerülni az NB I.-be, a tanulságot le kell vonni, a fiatalokat pedig meg kell tartani – emlékeztetett Szita Károly. – Szeretnénk még erősebbé tenni és átalakítani a klubot. Egy olyan struktúrát szeretnénk felépíteni, mely segítségével sikerül a feljutás és még profibb körülményeket teremt a Kaposvári KK számára – ismertette Szita Károly.

Új tulajdonosi kör a Kaposvári KK élén Fotó: Böcz Zoltán

Az eseményen elhangzott, hogy ebben segít az új tulajdonosi kör, az elnökség és a felügyelő bizottság, melyet be is mutattak. Puska Zoltán mellett helyi cégek vezetői magánemberként vállalkoztak arra, hogy tulajdonosként segítsék a klubot. Így Vida István, Giuseppe Ballerini is tulajdonosa a csapatnak – hangzott el a sajtótájékoztatón.

– A klub elnöke Sztankó Attila lesz, Szalai Gyula pedig a felügyelő bizottságban tölt be fontos szerepet. Hendlein Roland pedig továbbra is a klubért dolgozik – emelte ki Puska Zoltán.

Zöld-fehérben a Kaposvári KK

Nagy változás lesz az idei szezonban az is, hogy más színekben lépnek pályára a játékosok.

– Az, hogy a klub és a Kometa 99 Zrt. egyre szorosabb kapcsolata mit jelent, az a szurkolók számára is szemmel látható lesz, ugyanis a csapatunk zöld-fehérben szerepel majd ettől a szezontól kezdve – mondta Puska Zoltán ügyvezető.