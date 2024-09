Szita Károly napirend előtti felszólalásában megemlékezett arról, hogy az árvízi védekezésben a kaposvári katonák, a KÖTÉL életmentő egyesület tagjai mellett a képviselők közül Dér Tamás alpolgármester és Perlaki József is lapátot ragadott a Dunánál, kivették a részüket az összefogásból. A Kapos nem lépett ki a medréből, mert bár 4 nap alatt 53,6 milliméter csapadék esett, de nem egyszerre.

Úgy zárták a félévet, ahogy tervezték – hangzott el a költségvetés első féléves teljesítésének elfogadásakor. Pintér Attila (DK-MSZP-Jobbik-Momentum) kérdést tett fel a közvilágítás korszerűsítéséről. Két héten belül kiírják a közbeszerzést, minden elő van készítve, hangzott el. Két variációban gondolkodnak, az egyik okosrendszert tartalmaz. 9200 lámpát kell lecserélni, 1,5-1,6 milliárd forintba kerül a közvilágítás rekonstrukciója. Szita Károly októberben találkozik az E.ON vezetőjével, és hangsúlyozta, jelezni fogja, hogy néhol, például Kaposfüreden rendszeres hálózati hibák miatt tarthatatlan a helyzet.

Nadrai Norbert (Kaposfüredi Szőlősgazdák) az észak-nyugati városrész szolgáltatóházában bezárt OTP bankfiókról is érdeklődött, mert a környéken sok idős embert érint a változás. A polgármester már tárgyalt a pénzintézet vezetőjével, és azt a választ kapta, a bezárást az indokolta, hogy csökkent az ügyfelek száma, mert megváltoztak a lakossági bankhasználati szokások.

A közgyűlésen szó esett arról is, hogy az önkormányzat korábban 4 új fix traffipaxról határozott, ebből még kettő kihelyezése van hátra: egyet az Egyenesi útra, egy másikat a Pécsi utcába raknak, már csak a kamerákat kell beszerezni. Folytatódnak az útfelújítások, kiírják a közbeszerzési eljárást a Töröcskei út első szakaszának felújítására. Iskolákat is felújítanak, a Kisfaludy udvara gumiborítást kap 30 millió forintért.

Megváltozott a lakáscélú támogatások rendszere

Három új gyár épül egyidejűleg Kaposváron, és tavaly 525 esküvőt tartottak a városban, ami több mint egy évvel korábban. Hogy minél többen válasszák otthonul Kaposvárt, módosították a helyi lakáscélú támogatások rendeletét, erről Csillag Gábor jegyző beszélt. Az új rendszer a Csok Pluszra épül, de az is felveheti, aki nem kap csok-ot. Az állami rendszerhez képest a különbség az, hogy a már megszületett gyermekek után is támogatásra jogosultak az igénylők. A születendő gyermek után járó támogatás 2/3 része vissza nem térítendő, 1/3-a kölcsön, ám a meglévő gyermekeknél megfordul az arány. Az összegek a duplájára nőnek, lakásépítésre 2 millióról, 4-re, lakásbővítésre 1,2 millióról 2,5 millióra emelkedik. A közgyűlés döntött arról is, hogy továbbra is támogatják a rászoruló diákokat a Bursa Hungarica ösztöndíj keretében.