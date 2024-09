Pénteken egy igazán kiélezett mérkőzésen nyert a házigazda DIGI Eger ellen a Kaposvári VK, amely szombat este a második ligából feljutó, ebben az idényben már az OB I.-ben érdekelt Debrecen ellen ugrott medencébe az egri Bárány uszodában, ahol a somogyiak rekordere, Vindisch Ferenc már az első ráúszásnál megkaparintott a labdát. Ezt pedig meglovagolták Surányi László tanítványai, hiszen a nyári sztárigazolásuk, Hárai Balázs kiharcolt egy kiállítást, az emberelőnyt pedig ifjabb Berta József gólra váltotta. Ezt az előnyt volt, hogy kettőre is tudta növelni a KVK, azonban az újonc Debrecen azonban szerette volna megmutatni, hogy nem véletlenül jutott fel a világ legjobb nemzeti bajnokságába, s ezt igazolva a második negyed vége felé egyenlítettek a hajdúságiak. A fordulás előtt azonban Pellei Kristóf duplája állította vissza a kaposvári előnyt, majd pár másodperccel később testvére, Pellei Frank hívta fel magára a figyelmet, hiszen végleg cserével kiállították.

Kósik Soma (pirosban), a Kaposvári VK kapusának védései is kellettek a sikerhez Fotóillusztráció: Andrássy Zoltán

A negyedik negyedben hengerelt a Kaposvári VK

A harmadik felvonásban feljött egyre a DVSE, azonban ezt követően Dőry Farkas is duplázott, s az utolsó negyedre fordulva hárommal vezetett az akkora már Juhász-Szelei Norbertet is elvesztő KVK. A végső felvonásban Fülöp Bence büntetőjét követően eldőlt a mérkőzés, már csak a gólarány maradt kérdéses, ami a Magyar Kupában fontos, hiszen, az ugyancsak hat ponttal álló csoportfavorit BVSC öttel verte a debrecenieket. Ez a kaposváriaknak végül nyolccal sikerült, így az utolsó kör előtt vezetik az A jelű négyest.

A Kaposvári VK vasárnap 10.00 órakor a BVSC-Zugló elleni mérkőzéssel zárja a csoportküzdelmeket. A találkozó előtt bár biztossá vált, hogy mindkét klub bejutott a legjobb nyolcba, azonban így is marad tétje a meccsnek, mégpedig a csoportelsőség.

BENU Magyar Kupa A csoport

Kaposvári VK–DVSE-Master Good 14–6 (3–2, 4–3, 2–1, 5–0)

Eger, Bárány uszoda, 130 néző. Vezette: Kun Gy., Gyurai A.

Kaposvári VK: Kósik – Dőry (4), ifj. Berta (3), Fülöp B. (3), Hárai, Pellei K. (3), Vindisch. Csere: Szilágyi Á. (kapus), Besenyei, Bede, Pellei F., Baj (1), Juhász-Szelei, Vörös. Vezetőedző: Surányi László.

DVSE-Master Good: Krémer – Somorjai (1), Berki (2), Pónya, Gagulic, Macsi P. (2), Zachary (1). Csere: Dienes, Bera, Domokos, Mihov, Macsi M. Füzesi. Vezetőedző: Fehér László.

Gól, emberelőnyből: 7/2, illetve 11/1.

Gól, kettős emberelőnyből: – 1/0.

Gól, ötméteresből: 2/2, illetve 1/1.

Kiállítva, végleg cserével: Pellei F. (16. p.), Juhász-Szelei (22. p.), illetve Macsi P. (21. p.), Mihov (27. p.).



A csoport további eredményei: BVSC-Zugló–DVSE-Master Good 15–10 (2–4, 6–1, 2–1, 5–4)

DIGI Eger–BVSC-Zugló 10–11 (2–3, 2–0, 4–4, 2–4)

Az A csoport állása: